Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi resta in stand-by”

Non è più questione di se, ma soltanto di quando. Il futuro di Filippo Inzaghi sembra ormai legato al Palermo, anche se l’operazione ha subìto un rallentamento nelle ultime ore. Come riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, salvo sorprese dell’ultima ora, le parti sono destinate a trovare un’intesa definitiva e aprire una nuova pagina tecnica per i rosanero.

A confermare l’attuale fase di stallo sono state anche le parole del presidente del Pisa, Giuseppe Corrado: «Nel caso in cui l’allenatore non si senta pronto per la A – e oggi ufficialmente questa cosa non si è manifestata – lo valuteremo». Parole riportate da La Rosa sul Corriere dello Sport, che descrive come Inzaghi sia tornato a Pisa per definire la risoluzione del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Una volta chiuso il capitolo toscano, il tecnico piacentino sarà libero di legarsi al club di viale del Fante.

Il nodo del giocatore

Uno degli ultimi ostacoli da superare è legato alla formula dell’indennizzo: per liberare Inzaghi, il Palermo potrebbe acquistare un giocatore del Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Una soluzione che serve a compensare la rinuncia al tecnico da parte del club nerazzurro. Il nome in cima alla lista resta quello di Emanuel Vignato, 24 anni, jolly offensivo che però starebbe ancora riflettendo sulla destinazione.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il rischio è che le esigenze tecniche delle due squadre non coincidano: un profilo ritenuto marginale dal Pisa potrebbe non essere funzionale ai piani di costruzione del Palermo. Esclusa, ad esempio, l’ipotesi Stefano Moreo: attaccante esperto, fedelissimo di Inzaghi, ma valutato troppo importante dal Pisa per cederlo in prestito. Improbabile anche la pista che porta a Matteo Tramoni, considerato un tassello chiave per la Serie A dai dirigenti toscani.

Inzaghi ragiona già da rosanero

In attesa della fumata bianca, Inzaghi ha già iniziato a lavorare mentalmente in ottica Palermo, studiando la rosa e i parametri regolamentari. Come ricorda il Corriere dello Sport, il club dovrà rispettare il limite dei 18 giocatori Over 23 tesserabili, tetto che comprenderà anche i classe 2001 Pierozzi e Ranocchia. Diverso il discorso per gli Under, categoria priva di limiti numerici.

Alcuni giovani sono destinati a lasciare temporaneamente Palermo: il centrocampista Vasic è vicino a un ritorno al Padova, mentre il portiere Desplanches – attualmente impegnato con l’Italia Under 21 – dovrebbe partire in prestito per accumulare esperienza.

Il Palermo aspetta. E Filippo Inzaghi si prepara a iniziare una nuova sfida.