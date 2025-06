Pescara-Ternana, ultima corsa verso la Serie B: all’Adriatico si decide la quarta promossa

Questa sera lo stadio Adriatico sarà teatro dell’ultima sfida per la promozione in Serie B. In palio c’è il quarto posto utile per salire di categoria, dopo quelli già conquistati da Padova, Virtus Entella e Avellino. A contenderselo saranno Pescara e Ternana, nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Come riportato da Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, i biancazzurri partono dal prezioso successo per 0-1 ottenuto all’andata al “Liberati”: basterà un pareggio per completare l’opera e tornare tra i cadetti.

Diverso il cammino che attende la Ternana, costretta a vincere con almeno due reti di scarto per ribaltare il punteggio. Un successo con una sola rete di scarto nei tempi regolamentari porterebbe invece la gara ai supplementari, ed eventualmente ai calci di rigore.

Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Galluccio ricorda anche che finora sono state disputate 90 finali nei playoff di Serie C, tra gare secche e doppi confronti. Tutto iniziò nel 1994, con le prime due finali storiche: Como-Spal 2-1, disputata il 19 giugno a Verona, e Salernitana-Juve Stabia 3-0, andata in scena il 22 giugno a Napoli. L’ultima finale in ordine di tempo risale invece al 9 giugno 2024, quando la Carrarese ha avuto la meglio sul Vicenza (1-0) dopo lo 0-0 dell’andata al “Menti”.

In totale, ricorda ancora il Corriere dello Sport, sono 39 le squadre promosse attraverso i playoff per un totale di 53 promozioni: in testa alla graduatoria storica ci sono Ancona, Avellino, Como e Pisa con 3 trionfi ciascuna. Seguono a quota 2 club come Cittadella, Crotone, Frosinone, Pescara, Pistoiese e Pro Vercelli.

Tra gli allenatori più vincenti nella storia delle finali, spiccano Fabio Brini, con tre promozioni (due con l’Ancona e una con il Carpi), e Piero Braglia, autore di altrettante scalate guidando Pisa, Juve Stabia e Cosenza.

Stasera, a Pescara, si scriverà un nuovo capitolo. E la Serie B conoscerà la sua quarta e ultima nuova protagonista.