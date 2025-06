Corriere dello Sport: “Como su Hernandez, Toro-Folorunsho. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato non conosce soste, soprattutto sul fronte internazionale e nei club italiani alle prese con ricostruzioni e rilanci. Lo racconta Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, tracciando un quadro ricco di trattative in corso, strategie e possibili svolte nei prossimi giorni.

Al-Hilal su Ederson: maxi offerta da 25 milioni

Dopo il “no” di Bruno Fernandes, deciso a restare al Manchester United, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha puntato forte su Ederson dell’Atalanta. I dialoghi, secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono ripresi e sul tavolo ci sarebbe una proposta faraonica: 25 milioni di euro netti a stagione, più bonus e benefit.

L’Atalanta, però, è irremovibile: valuta il centrocampista brasiliano tra i 60 e i 70 milioni di euro e ha fatto sapere, anche alle big di Premier League interessate, che sarà disposta a trattare solo su quella base.

Folorunsho nel mirino del Torino, il Como trattiene Nico Paz

Sul fronte Torino, Marco Baroni ha espresso interesse per Michael Folorunsho, rientrato al Napoli dopo il prestito alla Fiorentina. Il giocatore ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, ed è seguito da più club. Inoltre, come scrive ancora Trotta, il club granata ha avviato contatti anche per Archie Brown, terzino classe 2000 del Gent.

Nel frattempo, il Como lavora sul futuro di Nico Paz, talento argentino di proprietà del Real Madrid. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso starebbe valutando di riportarlo in Spagna, sfruttando una clausola, ma i tempi sono ancora incerti. Il Como, forte del legame del ragazzo con Cesc Fabregas, spera di trattenerlo per un’altra stagione. Proseguono anche i contatti per Yeremay Hernandez, ma resta da colmare il gap sull’ingaggio.

Giampaolo in bilico a Lecce, Zanetti idea per Pisa

Situazione delicata anche in casa Lecce. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Marco Giampaolo, nonostante la salvezza e il contratto rinnovato, è al centro di riflessioni da entrambe le parti. In caso di divorzio, tra i nomi presi in considerazione c’è Davide Nicola, recentemente separatosi dal Cagliari.

A Pisa, invece, si stringe per il nuovo allenatore: tra i nomi valutati Domenico Tedesco e Paolo Zanetti, attualmente legato al Verona ma non ancora certo di restare. Il tecnico rifletterà nei prossimi giorni anche sulla proposta dei toscani, prima di dare una risposta definitiva all’Hellas.

Cremonese: Gilardino in caso di addio a Stroppa

Infine, la Cremonese sta valutando Alberto Gilardino per il post-Stroppa, tecnico ancora in bilico e seguito anche dal Parma. Sul mercato, i grigiorossi hanno messo nel mirino il difensore Nosa Edward Obaretin, classe 2002 di proprietà del Napoli, già osservato anche dal Pisa.

Il mercato estivo è pronto a entrare nel vivo, e come dimostrano le anticipazioni raccolte da Eleonora Trotta, i giochi sono tutt’altro che chiusi.