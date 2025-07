Corriere dello Sport: “Palermo, i nodi da sciogliere”

In attesa di sciogliere il nodo legato al portiere, il Palermo è già al lavoro per completare il pacchetto arretrato. Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, partirà a breve anche la caccia a un Under da affiancare a Ceccaroni sul centrosinistra della retroguardia a tre.

Corriere dello Sport: “Palermo si apre ufficialmente la fase due”

Tra i nomi più caldi resta quello di Nosa Obaretin (22 anni) del Napoli, seguito però anche da Empoli, Bari e Spezia. Il candidato principale, però, continua a essere Davide Veroli (classe 2002) di proprietà del Cagliari, conteso proprio dai rosanero e dallo Spezia. Il nodo da sciogliere è la formula del trasferimento: i sardi, infatti, non sembrano intenzionati ad aprire al prestito.

Sempre secondo quanto riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport, un’altra ipotesi al vaglio della dirigenza rosanero è l’acquisto di un vice Palumbo, anche se l’eventuale conferma in rosa di Giacomo Corona (21 anni) potrebbe portare Inzaghi e Osti a una soluzione interna. Un’opzione credibile, soprattutto alla luce della duttilità di Le Douaron, capace di agire anche sulla trequarti.

Intanto, tra le sorprese del ritiro c’è sicuramente Patryk Peda. Il difensore polacco, classe 2001, ha convinto Inzaghi per spirito e rendimento. Lo stesso Peda ha elogiato il tecnico ai microfoni dei canali ufficiali del club: «Con lui si corre – ha dichiarato – ha giocato ad alti livelli e ci sta trasmettendo una mentalità vincente».