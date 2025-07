Corriere dello Sport: “Palermo si apre ufficialmente la fase due”

In casa Palermo si apre ufficialmente la fase due. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è il momento delle valutazioni per Filippo Inzaghi, chiamato a riflettere sull’assetto della squadra in sinergia con il direttore sportivo Carlo Osti. Dopo i quattro innesti Over già ufficializzati, compreso l’ultimo in ordine di tempo, Mattia Bani, resta infatti a disposizione un solo slot per calciatori sopra i 23 anni.

Bani, difensore centrale classe ’93, si è già aggregato ai nuovi compagni in Valle d’Aosta e ieri ha sostenuto il primo allenamento sotto gli occhi dello staff tecnico. Come ricordato ancora da La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ex Genoa è stato accolto con calore dai tifosi presenti allo stadio “E. Brunod” di Chatillon, ricevendo gli applausi del pubblico rosanero durante l’intervallo dell’amichevole contro il Bra.

Resta ora da sciogliere il nodo legato al portiere, uno dei principali interrogativi sul tavolo. L’orientamento del club, secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è quello di puntare su un profilo Over anche tra i pali. Desplanches dovrebbe partire in prestito per fare esperienza, mentre Gomis — reduce da un lungo stop — proverà a confermare la fiducia guadagnata.

Due le ipotesi principali: la prima porta a Luca Lezzerini, trentenne svincolato dal Brescia, che rappresenterebbe un’alternativa affidabile come secondo. La seconda conduce invece a Jonathan Klinsmann, 28enne del Cesena già monitorato dal club e il cui nome potrebbe tornare d’attualità nel caso in cui Inzaghi manifestasse dubbi sulla tenuta fisica e sul rendimento di Gomis.

Infine, è ormai prossima alla definizione anche la cessione in prestito del giovane Francesco Di Bartolo (classe 2004), destinato al Legnago, in Serie D.