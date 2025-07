Corriere dello Sport: “Klinsmann-Palermo? C’è Joronen per il Cesena. Tutte le trattative del giorno”

Il mercato del Pescara stenta ancora a decollare, ma si intensificano le manovre in entrata e in uscita, con particolare attenzione al nodo portiere. Come riportano Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport, è definitivamente sfumata la pista che portava ad Alessandro Plizzari (25): valutato 1,5 milioni di euro, il suo cartellino si è rivelato troppo oneroso per le casse del club abruzzese.

Il casting tra i pali resta aperto. Oltre all’idea Sebastiano Desplanches (23), di proprietà del Palermo, e all’esperto Francesco Bardi (33), svincolato con un passato tra Livorno, Frosinone e Reggiana, il Pescara valuta anche Stefano Gori (29) e Luca Lezzerini (30), reduce dall’esperienza al Brescia.

Sul fronte offensivo, il nome di Tommaso Biasci (30) torna d’attualità. L’attaccante è in uscita dal Catanzaro e, come scrivono ancora Boccucci, Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, piace a diversi club tra cui Salernitana, Benevento e Modena. In attesa di sviluppi, resta sospesa anche la situazione legata a Davide Merola (25): manca ancora l’accordo per il rinnovo e il Pescara non esclude di monetizzare una sua cessione, per evitare di perderlo a parametro zero.

In uscita Jonathan Klinsmann (28), portiere che piace a Palermo, Empoli e Sassuolo. Intanto, il profilo più caldo per il ruolo di titolare sembra essere quello del finlandese Jesse Joronen (32), attualmente svincolato. Sul mercato difensivo, il club biancazzurro ha bisogno di rinforzi sugli esterni: Filippo Missori (21) è in cima alla lista, ma il Sassuolo non sembra intenzionato a liberarlo. L’alternativa porta a Ali Dembélé (21) del Torino.

Secondo quanto riportato da Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il mercato della Serie C e della cadetteria si muove anche su altri fronti. Il Cesena, ad esempio, è pronto ad accogliere Jalen Blesa (26), attaccante spagnolo a cui verrà proposto un contratto biennale, e Marco Olivieri (26), in uscita dalla Triestina. Praticamente chiuso anche l’arrivo di Riccardo Ciervo (23), esterno prelevato dal Sassuolo. Piacciono inoltre Livano Comencia (21) della Juventus Next Gen e Siren Diao (20) dell’Atalanta.

Operazioni in uscita anche per la Virtus Entella, che cede Andrea Corbari (31) al Catania e Gabriele Costa (20) al Gubbio. Lo Spezia lavora alle rescissioni di Gianluca Lapadula (35), destinato al Pescara, e Mirko Antonucci (26), in orbita Bari. Possibile anche l’addio di Daniele Verde (29), che valuta una soluzione all’estero.

Il Padova deve invece sciogliere il nodo legato alla permanenza di Filippo Delli Carri (26): la conferma del difensore non è esclusa, ma la trattativa è in salita e resta viva la pista che porta al Monza. La Carrarese si concentra sulla difesa e monitora Andrea Cistana (28), svincolato dal Brescia, Fabio Andrea Ruggeri (20) rientrato alla Lazio dopo il prestito alla Salernitana, e Lorenzo Moretti (23) della Cremonese.

Infine, l’Avellino cerca un attaccante e un difensore. Per l’attacco si punta tutto su Gennaro Tutino (28), riscattato dalla Sampdoria: la chiave per chiudere l’operazione potrebbe essere la compartecipazione all’ingaggio da parte del club blucerchiato. Per il reparto arretrato si valutano i profili di Federico Barba (31), Stipe Vulikic (24) della Sampdoria, Javier Gil (19) della Juventus Next Gen e Christos Alexiou (20) dell’Inter Under 23.