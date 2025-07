Corriere dello Sport: “Doppio colpo Cremonese. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Doppia mossa di mercato per la Cremonese, che alza il livello delle proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club grigiorosso ha chiuso nelle ultime ore due operazioni rilevanti: Alessio Zerbin e Federico Baschirotto sono ormai virtualmente giocatori agli ordini di Davide Nicola.

Palermo su Baschirotto, ma non è solo: anche Pisa e Cremonese sul capitano del Lecce

Zerbin (26), esterno offensivo di proprietà del Napoli, si trasferisce con la formula del prestito oneroso da 500.000 euro, con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di salvezza della Cremonese. L’accordo include anche bonus legati a obiettivi stagionali. Per il calciatore, è previsto un triennale a partire dal 2026 in caso di conferma. Ieri ha lasciato ufficialmente il Napoli per unirsi al gruppo grigiorosso.

Sempre secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è in fase avanzata anche l’intesa con il Lecce per il difensore Federico Baschirotto (28): l’accordo economico ruota attorno ai 3 milioni di euro. Le parti stanno definendo i dettagli e le modalità di pagamento.

Nel frattempo, il Lecce ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Corrie Ndaba (25), terzino sinistro irlandese: contratto triennale con opzione per altri due anni.

Sanabria, Kilicsoy ed Esposito: incroci di mercato

Sul fronte attacco, Davide Nicola continua a monitorare la pista che porta ad Antonio Sanabria (29). Il Torino sarebbe disposto a cederlo per un’offerta intorno ai 6 milioni. I contatti proseguiranno anche nei prossimi giorni, mentre l’Hellas Verona, alla ricerca di un nuovo centravanti, osserva da lontano l’evolversi della situazione.

Intanto, secondo quanto evidenzia ancora Trotta sul Corriere dello Sport, il Cagliari prosegue la sua doppia pista offensiva. In attesa di sviluppi su Roberto Piccoli (24), tentato da West Ham e Benfica, i sardi mantengono viva l’attenzione su Semih Kilicsoy (19), bloccato dal Besiktas almeno fino alla gara di giovedì contro lo Shakhtar, e su Sebastiano Esposito (23), con cui ci sono stati contatti diretti con l’Inter.

Per la difesa, il ds Guido Angelozzi valuta Saba Goglichidze (21) dell’Empoli, profilo seguito anche dal Parma. I ducali, nel frattempo, si avvicinano a Abdoulaye Ndiaye (22), centrale del Troyes, valutato attorno agli 8 milioni di euro.

Fadera al Sassuolo, Reyna al Parma. Udinese ufficializza Nunziante

Sul fronte entrate, ieri Alieu Fadera (23) ha svolto le visite mediche con il Sassuolo. L’esterno si trasferisce in Emilia con un’operazione da 1 milione per il prestito e 10 per il diritto di riscatto, mentre il Como mantiene una contro-opzione. In uscita anche Gabriel Strefezza (28), ormai a un passo dall’Olympiacos: le parti hanno raggiunto una bozza di accordo per una cifra attorno agli 8 milioni.

Il Torino, invece, ha accolto Zakaria Aboukhlal (25): visite mediche completate, operazione da circa 10 milioni di euro. Sono i giorni caldi anche per Giovanni Reyna (22), obiettivo concreto del Parma: l’ad Federico Cherubini lavora per ridurre le distanze economiche con il Borussia Dortmund, mentre in uscita resta Dennis Man (26).

Infine, l’Udinese ha ufficializzato l’acquisto del giovane portiere Alessandro Nunziante (18), proveniente dal Benevento. Il giocatore ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato il suo nuovo contratto con i friulani.