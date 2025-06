Corriere dello Sport: “Palermo, ecco cosa ha convinto Inzaghi”

Filippo Inzaghi era presente ieri sera a Monaco di Baviera come spettatore interessato della finale di Champions League, con il fratello Simone protagonista assoluto della serata. Subito dopo, come da tradizione, ha raggiunto Formentera per proseguire le vacanze estive. Ma quest’anno la sua estate ha un sapore diverso: Inzaghi è sempre più vicino alla panchina del Palermo.

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la proposta del City Group è particolarmente allettante per l’ex tecnico di Reggina e Benevento: non soltanto per i due anni di contratto con opzione per il terzo, ma soprattutto per la possibilità di allenare in una città che lo attende con entusiasmo. A rendere il progetto ancora più solido sono le garanzie economiche e tecniche fornite da un gruppo che ha sempre difeso le proprie scelte, anche nei momenti di difficoltà.

Secondo quanto riferisce ancora Vannini, ci sono ancora delle formalità da espletare e qualche dettaglio da definire, ma il quadro appare ormai tracciato. Anche il Pisa, club con cui Inzaghi è attualmente legato fino al 2027, sembra aver preso atto della situazione e si starebbe già muovendo per individuare un nuovo allenatore.

Il contratto in essere andrà comunque risolto, motivo per cui i tempi delle comunicazioni ufficiali potrebbero richiedere ancora qualche giorno. Lo stesso discorso vale per il Palermo, che dovrà prima procedere alla separazione formale con Alessio Dionisi.

Il futuro di Inzaghi è quindi sempre più rosanero, con la firma che potrebbe arrivare presto. Un segnale forte di ambizione da parte del Palermo, pronto a ripartire con un tecnico dal nome importante e con alle spalle una proprietà che punta in alto.