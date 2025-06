Bremer in vacanza a Palermo: relax tra Mondello e Cefalù

Tempo di relax in famiglia per il difensore della Juventus, che ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni scatti delle sue vacanze a Palermo. Il calciatore bianconero ha scelto il capoluogo siciliano per una breve pausa, accompagnato dalla sua famiglia.

Nel carosello pubblicato sui social si riconoscono luoghi iconici della città come Mondello, il Teatro Politeama e persino una gita fuori porta a Cefalù, una delle perle della costa settentrionale dell’isola. Le immagini non sono passate inosservate: tantissimi i commenti dei curiosi e degli appassionati palermitani, che hanno accolto con entusiasmo la visita del giocatore e si sono complimentati per la scelta della meta.

Dopo un lungo periodo ai box a causa di un infortunio, il difensore si prepara ora a rientrare in campo con la maglia della Juventus in occasione del prossimo Mondiale per club, in programma dal 14 giugno negli Stati Uniti. La sua presenza sarà un valore aggiunto per la retroguardia bianconera, pronta a sfidare alcune delle migliori squadre del panorama internazionale.

Un momento di pausa, dunque, ma anche un segnale chiaro: il recupero è ormai completato, e il difensore juventino è pronto a tornare protagonista.