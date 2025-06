Corriere dello Sport: “Palermo, con Inzaghi arriva D’angelo”

Una volta ufficializzato l’arrivo di Inzaghi, si potrà passare alla fase operativa: quella della pianificazione tecnica. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i piani per il rafforzamento del Palermo verranno condivisi con il direttore sportivo Carlo Osti, la cui conferma è ritenuta praticamente scontata, anche se il rinnovo del contratto – in scadenza il 30 giugno – non è stato ancora formalizzato.

Nel nuovo assetto dirigenziale potrebbe inserirsi una figura di supporto allo stesso Osti, mentre l’amministratore delegato Giovanni Gardini assumerà un ruolo sempre più orientato alla gestione amministrativa e finanziaria del club.

Tuttavia, come evidenziato da Vannini, siamo ancora in una fase preliminare, dove le valutazioni restano generali. La casella dell’allenatore, però, era la priorità assoluta da riempire con un nome capace di trasmettere ambizione, prestigio e spirito vincente.

Sebbene sia ancora presto per entrare nei dettagli del progetto tecnico, è quasi certo che, in caso di firma, Filippo Inzaghi porterà con sé il suo storico vice, Maurizio D’Angelo, che lo ha accompagnato nelle ultime esperienze in panchina.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi come nuovo tecnico, la società rosanero sta definendo anche i dettagli del ritiro precampionato, che dovrà comunque essere concordato con il futuro allenatore. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la località più accreditata al momento è Chatillon/St. Vincent, in Val d’Aosta, ma l’accordo logistico non è stato ancora formalizzato.

La data ipotizzata per l’inizio del ritiro è fissata indicativamente nella seconda settimana di luglio, con rientro previsto ai primi di agosto, quando la squadra si ritroverà a Torretta per preparare l’esordio stagionale in Coppa Italia.