Corriere dello Sport: “Pohjanpalo piega una bella Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Palermo Spezia 1-0 (105) pohjanpalo

Il Palermo espugna lo stadio dei Marmi battendo 1-0 la Carrarese e rilancia con forza le proprie ambizioni di alta classifica. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il successo dei rosanero arriva al termine di una gara combattuta e piena di insidie contro una squadra toscana brillante, soprattutto nella prima frazione. Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, si tratta di una vittoria di enorme peso specifico per la squadra di Inzaghi, capace di resistere nei momenti più difficili e colpire con il suo uomo simbolo.

La partita si sblocca al 19’ del primo tempo, quando Le Douaron serve Pohjanpalo: il centravanti finlandese controlla e batte Bleve con freddezza, firmando la rete che decide il match. Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, avere in squadra un bomber come l’ex Venezia rende tutto più semplice: anche quando sembra fuori dal gioco, il numero 20 rosanero si accende all’improvviso e diventa letale per le difese avversarie.


Dopo il gol la Carrarese reagisce con grande intensità, trascinata dalla spinta sugli esterni di Zanon e Belloni. La squadra di Calabro mette più volte in difficoltà la retroguardia rosanero, ma trova sulla propria strada un attento Joronen, protagonista di diversi interventi decisivi. Come racconta ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, i padroni di casa vanno vicinissimi al pareggio colpendo addirittura due pali nel primo tempo: prima Finotto al 35’ su cross di Hasa e poi Torregrossa al 46’ con un sinistro potente.

Nella ripresa Inzaghi interviene dalla panchina e inserisce Bereszynski e Segre, mosse che danno maggiore compattezza alla squadra e permettono al Palermo di gestire meglio il vantaggio. Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il secondo tempo si sviluppa su binari di grande equilibrio, con i rosanero molto concentrati nel difendere il risultato e pronti a colpire in ripartenza.

L’occasione più grande per chiudere definitivamente la partita capita al 23’ della ripresa, quando Ceccaroni sfiora il raddoppio: il difensore rosanero colpisce il pallone che scheggia il palo e termina di poco fuori. Nel finale entrambe le squadre provano a rendersi pericolose, ma il risultato non cambia.

Alla fine, come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, i tre punti prendono la strada di Palermo: un successo prezioso che permette ai rosanero di tornare a bussare con forza alla porta della zona promozione diretta.

