Palermo, accoglienza da brividi in aeroporto: tifosi caricano la squadra per il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 060023

Accoglienza calorosa nella notte per il Palermo, rientrato in città dopo la vittoria per 1-0 a Carrara. All’arrivo all’aeroporto Falcone e Borsellino, i rosanero sono stati accolti da numerosi tifosi che hanno voluto salutare e incitare la squadra di Filippo Inzaghi.

Tra cori, applausi e fumogeni, il gruppo rosanero è stato circondato dall’entusiasmo dei sostenitori, che hanno trasformato il rientro in un momento di grande carica emotiva. I tifosi hanno voluto ringraziare la squadra per il successo ottenuto allo stadio dei Marmi e allo stesso tempo trasmettere ulteriore energia in vista della prossima sfida.


L’attenzione è già rivolta al big match di sabato contro il Monza, uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla promozione. Con il successo di Carrara il Palermo si è portato a tre punti dai brianzoli, rendendo la sfida ancora più importante.

L’accoglienza in aeroporto dimostra ancora una volta il legame tra la squadra e la propria tifoseria: il Palermo non è mai solo, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

