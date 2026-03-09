Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Il Palermo espugna lo stadio dei Marmi battendo 1-0 la Carrarese grazie alla rete di Pohjanpalo, protagonista assoluto della sfida. Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, il centravanti finlandese è il migliore in campo con 7,5, premiato per il ventesimo centro stagionale che ha regalato ai rosanero tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione.

Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, il Palermo ha saputo soffrire soprattutto nel primo tempo, quando la Carrarese ha colpito due pali sfiorando il pareggio. Decisivo anche Joronen (7) tra i pali, mentre nella ripresa l’ingresso di Segre (7) ha dato maggiore equilibrio alla squadra di Inzaghi. Buone anche le prestazioni difensive di Bani e Ceccaroni (6,5) e la regia di Ranocchia (6,5).





Dall’altra parte, il Corriere dello Sport premia comunque la prestazione della Carrarese, capace di mettere più volte in difficoltà i rosanero nonostante la sconfitta. Tra i migliori i difensori Illanes (6,5) e il portiere Bleve (6,5), mentre davanti Finotto e Torregrossa (6,5) sono stati i più pericolosi.

Le pagelle del Corriere dello Sport

Carrarese (3-5-2)

Bleve 6,5; Calabrese 6 (42’ st Bouah sv), Illanes 6,5, Oliana 6; Zanon 6,5, Melegoni 6 (21’ st Rouhi 6), Hasa 6 (42’ st Sekulov sv), Zuelli 6, Belloni 6,5 (21’ st Rubino 6); Finotto 6,5, Torregrossa 6,5 (33’ st Distefano sv).

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Parlanti.

Allenatore: Calabro 6,5.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 7; Peda 6 (5’ st Magnani 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Gyasi 5,5 (1’ st Bereszynski 6,5), Gomes 5,5 (1’ st Segre 7), Ranocchia 6,5, Augello 6,5; Palumbo 6 (41’ st Giovane sv), Le Douaron 6,5 (19’ st Johnsen 6); Pohjanpalo 7,5.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Modesto, Corona, Veroli.

Allenatore: Inzaghi 6,5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.