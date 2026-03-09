Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
80bc174b5c

Il Palermo espugna lo stadio dei Marmi battendo 1-0 la Carrarese grazie alla rete di Pohjanpalo, protagonista assoluto della sfida. Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, il centravanti finlandese è il migliore in campo con 7,5, premiato per il ventesimo centro stagionale che ha regalato ai rosanero tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione.

Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, il Palermo ha saputo soffrire soprattutto nel primo tempo, quando la Carrarese ha colpito due pali sfiorando il pareggio. Decisivo anche Joronen (7) tra i pali, mentre nella ripresa l’ingresso di Segre (7) ha dato maggiore equilibrio alla squadra di Inzaghi. Buone anche le prestazioni difensive di Bani e Ceccaroni (6,5) e la regia di Ranocchia (6,5).


Dall’altra parte, il Corriere dello Sport premia comunque la prestazione della Carrarese, capace di mettere più volte in difficoltà i rosanero nonostante la sconfitta. Tra i migliori i difensori Illanes (6,5) e il portiere Bleve (6,5), mentre davanti Finotto e Torregrossa (6,5) sono stati i più pericolosi.

Le pagelle del Corriere dello Sport

Carrarese (3-5-2)
Bleve 6,5; Calabrese 6 (42’ st Bouah sv), Illanes 6,5, Oliana 6; Zanon 6,5, Melegoni 6 (21’ st Rouhi 6), Hasa 6 (42’ st Sekulov sv), Zuelli 6, Belloni 6,5 (21’ st Rubino 6); Finotto 6,5, Torregrossa 6,5 (33’ st Distefano sv).
A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Parlanti.
Allenatore: Calabro 6,5.

Palermo (3-4-2-1)
Joronen 7; Peda 6 (5’ st Magnani 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Gyasi 5,5 (1’ st Bereszynski 6,5), Gomes 5,5 (1’ st Segre 7), Ranocchia 6,5, Augello 6,5; Palumbo 6 (41’ st Giovane sv), Le Douaron 6,5 (19’ st Johnsen 6); Pohjanpalo 7,5.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Modesto, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6,5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.

Altre notizie

Palermo Spezia 1-0 (105) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo piega una bella Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 060023

Palermo, accoglienza da brividi in aeroporto: tifosi caricano la squadra per il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file2 - 2026-03-08T203319.026

Carrarese-Palermo, Pohjanpalo: «Tre punti importantissimi. Testa al Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file1 - 2026-03-08T203315.984

Inzaghi dopo Carrarese-Palermo: «Vittoria di grande sofferenza, ma fondamentale per la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
torregrossa carrarese

Carrarese-Palermo 0-1, Torregrossa: «C’è rammarico, oggi la palla non voleva entrare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
calabro

Carrarese-Palermo 0-1, Calabro: «Prestazione eccezionale, meritavamo di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 195354

Carrarese-Palermo, gli highlights della partita: il gol di Pohjanpalo decide la sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
891d4b21-657e-44b6-8940-e4ff6b2a1e66

Palermo, colpo a Carrara: rosanero a -3 dal Monza prima dello scontro diretto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
FOTO PALERMO 19 (1) (1)

Carrarese-Palermo 0-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 151443

Il Palermo resiste e vince: Pohjanpalo stende la Carrarese

Angelo Giambona Marzo 8, 2026
Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Carrarese-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
63f4f354-dc2f-4a45-9535-48229a467b02

Palermo Women, festa dell’8 marzo in campo: le giocatrici entrano con le bambine dell’Under 12

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

80bc174b5c

Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Palermo Spezia 1-0 (105) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo piega una bella Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 060023

Palermo, accoglienza da brividi in aeroporto: tifosi caricano la squadra per il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file11 (11)

Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ai rossoneri. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file10 (15)

Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026