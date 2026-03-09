Strategia Inzaghi. Il punto di giornata in Serie B

Il Palermo torna a vincere in trasferta e lo fa in una delle gare più complicate della stagione. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, al “dei Marmi” i rosanero piegano una Carrarese combattiva grazie al 20° gol stagionale di Pohjanpalo e alle parate decisive di Joronen, protagonisti assoluti del successo firmato dalla squadra di Inzaghi.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la rete del centravanti finlandese arriva nelle fasi iniziali della partita e indirizza un match che si rivelerà molto più complicato del previsto. La Carrarese di Calabro infatti gioca una gara intensa, organizzata e mai rinunciataria, mettendo spesso in difficoltà la squadra siciliana.


Come sottolinea ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, i toscani sfiorano più volte il pareggio colpendo addirittura due pali, prima con Finotto e poi con Torregrossa. A questi si aggiunge anche una grande occasione per Zanon, che avrebbe potuto creare ulteriori problemi alla difesa rosanero.

Il Palermo però resiste con grande determinazione. Secondo l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha saputo difendere il vantaggio con spirito di sacrificio, guidata soprattutto dalla solidità di Bani e compagni, capaci di respingere le offensive di una Carrarese aggressiva e mai doma.

Alla fine i rosanero portano a casa tre punti pesantissimi, utili per mettere pressione al Monza, attualmente secondo in classifica e prossimo avversario nello scontro diretto al Brianteo. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la sfida contro i brianzoli assume ora un valore ancora più importante nella corsa alla promozione diretta.

Nel frattempo la lotta nelle zone alte della classifica resta apertissima. Il Frosinone di Alvini continua a correre e travolge la Sampdoria con i gol di Fiori, Raimondo e Corrado, mentre il Catanzaro ribalta incredibilmente l’Empoli al Ceravolo grazie alla grande prova di Pittarello, protagonista con un gol e un assist.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, anche il Pescara, trascinato dall’effetto Insigne, torna a sperare nella salvezza dopo il successo contro il Bari, dimostrando ancora una volta quanto il campionato di Serie B sia imprevedibile fino all’ultima giornata.

