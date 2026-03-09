La Nazione: “La Carrarese gioca, ma il Palermo segna. Pohjanpalo fa crollare i sogni degli azzurri”

Allo stadio dei Marmi domina a lungo la Carrarese, ma alla fine è il Palermo a portare via i tre punti grazie al solito Pohjanpalo. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, i rosanero capitalizzano una delle poche occasioni create, mentre la squadra di Calabro paga la scarsa precisione sotto porta e anche una buona dose di sfortuna.

Secondo Gianluca Bondielli su La Nazione, la Carrarese parte subito forte e dopo meno di un minuto costruisce la prima occasione: Zanon lancia Finotto che entra in area ma calcia a lato. Al 17’ ci prova anche Zuelli con una conclusione al volo dalla distanza, ma Joronen si fa trovare pronto e blocca.





Il match sembra sotto controllo dei padroni di casa, ma al 19’ arriva la svolta: una palla persa in uscita lascia spazio al contropiede rosanero. Le Douaron serve Pohjanpalo, che tutto solo in area non sbaglia e firma il suo 20° gol stagionale. Come sottolinea Gianluca Bondielli su La Nazione, è l’episodio che cambia la partita.

La reazione della Carrarese è immediata e rabbiosa. Al 29’ Finotto si produce in una lunga cavalcata fino all’area e costringe Joronen alla parata in tuffo. Poco dopo, al 35’, Hasa crossa rasoterra da sinistra e Finotto, a due passi dalla porta, colpisce in modo sporco centrando in pieno il palo.

Il Palermo prova ad alleggerire la pressione con un potente tiro di Palumbo, su cui Bleve vola per deviare, ma l’assedio della Carrarese continua. Nel finale del primo tempo succede di tutto: al 45’ Zanon entra in area e serve al centro, ma Finotto non riesce a impattare il pallone. Nell’azione successiva Torregrossa calcia a botta sicura dopo un rimpallo ma colpisce il palo, con il pallone che rimbalza sulla schiena di Joronen senza entrare.

Nella ripresa, come racconta ancora Gianluca Bondielli su La Nazione, la Carrarese continua a spingere ma con minore lucidità. Il Palermo prova invece a chiudere i conti sugli sviluppi di palla inattiva: al 53’ Ceccaroni di testa manda alto, mentre al 67’ serve un grande intervento di Bleve per evitare il raddoppio.

Nel finale i toscani provano l’ultimo assalto. Al 76’ Zuelli lancia ancora Zanon in profondità, ma il suo tiro davanti al portiere termina alto. Con la Carrarese ormai stanca, il Palermo trova spazi in contropiede e all’86’ Pohjanpalo serve Ranocchia in area, ma Bleve salva ancora.

Come conclude Gianluca Bondielli su La Nazione, nonostante una prestazione generosa dei padroni di casa, il Palermo porta a casa l’intera posta e continua a inseguire le posizioni di vertice.