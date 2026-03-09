Giornale di Sicilia: “Palermo di marmo a Carrara. Ora il Monza è «solo» a +3”

Il Palermo torna dalla trasferta di Carrara con una vittoria pesantissima che vale molto più dei tre punti in classifica. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il successo contro la Carrarese arriva con grande sofferenza ma anche con la consapevolezza di aver centrato l’obiettivo più importante: presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto di sabato contro il Monza. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il gol decisivo porta ancora una volta la firma di Pohjanpalo, implacabile nel trasformare una delle poche occasioni create nel primo tempo.

Il centravanti finlandese colpisce al 19’, sfruttando l’assist di Le Douaron dopo un recupero alto del Palermo. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è il ventesimo centro stagionale dell’attaccante rosanero e il quinto consecutivo, una conferma del momento straordinario vissuto dal bomber di Inzaghi.





La partita però è tutt’altro che semplice. La Carrarese gioca con grande intensità e crea numerose occasioni, mettendo spesso in difficoltà la squadra siciliana. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i toscani sfiorano il pareggio colpendo due pali nel giro di pochi minuti: prima con Finotto, poi con Torregrossa, episodi che testimoniano quanto il Palermo abbia dovuto soffrire per difendere il vantaggio.

Nel primo tempo la squadra di Inzaghi fatica soprattutto sulla fascia destra, dove Gyasi non riesce a incidere, mentre in mezzo al campo Gomes non riesce a trovare ritmo e posizione. Tuttavia, attribuire solo a loro le difficoltà iniziali sarebbe riduttivo: secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, per lunghi tratti tutta la squadra rosanero fatica a mettere in pratica il pressing alto richiesto dal tecnico alla vigilia.

Nella ripresa Inzaghi prova a cambiare volto alla squadra inserendo Segre e Bereszynski, mentre poco dopo arriva anche l’ingresso di Magnani al posto dell’infortunato Peda. La Carrarese continua però a spingere, alimentata dagli inserimenti di Hasa e Melegoni e dal lavoro sugli esterni.

Nonostante la pressione dei padroni di casa, l’occasione più grande del secondo tempo capita ancora al Palermo: Ceccaroni si ritrova a due passi dalla porta ma Bleve riesce a salvare i suoi con un intervento decisivo. Nel finale i toscani tentano l’assalto disperato, ma la difesa rosanero regge fino all’ultimo.

Come conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo porta a casa una vittoria ottenuta con sacrificio e umiltà, spezzando anche il digiuno di successi in trasferta che durava da oltre un mese. Un successo che permette ai rosanero di salire a -3 dal Monza, prossimo avversario in una sfida che può cambiare la stagione.