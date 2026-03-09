Giornale di Sicilia: “Gomes e Gyasi male, il gran carattere di Segre. Le pagelle di Carrarese-Palermo”

Il Palermo espugna Carrara con il minimo scarto grazie al gol di Pohjanpalo, ma lo fa al termine di una gara sofferta, in cui la Carrarese crea molto e colpisce anche due pali. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero riescono comunque a difendere il vantaggio con sacrificio e spirito di squadra, trovando risposte importanti soprattutto dalla difesa e dal portiere Joronen. Le pagelle del quotidiano siciliano raccontano una partita intensa, fatta di momenti difficili, errori individuali ma anche di grande determinazione nel portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla Serie A.

Di seguito le pagelle del Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera.





Joronen 7

Si salva due volte grazie ai pali, ma si distende bene anche in altre circostanze e nel secondo tempo è protagonista di una parata decisiva. Nel momento in cui la Carrarese spinge con più forza dimostra personalità e sicurezza, risultando uno dei protagonisti della vittoria rosanero.

Peda 5,5

Ball a un po’ troppo in difesa e in alcune circostanze perde lucidità con la palla tra i piedi. Non riesce a trasmettere tranquillità al reparto e la sua partita dura poco: si ferma infatti a inizio ripresa per un problema fisico ed è costretto a uscire.

Magnani 5,5

Entra a freddo e prova a dare ordine alla retroguardia. Un retropassaggio rischioso crea qualche brivido alla difesa rosanero e in generale la sua prestazione alterna momenti di difficoltà a qualche chiusura importante nel finale, quando serve esperienza per difendere il risultato.

Bani 6,5

Il leader della difesa. Concede qualcosa di troppo perché gli avversari arrivano spesso dalle sue parti, ma riesce comunque a restare lucido e a cavarsela con mestiere. Provvidenziale nel finale di primo tempo quando salva su Finotto vicino al gol dopo una discesa pericolosa.

Ceccaroni 6

Parte con qualche leggerezza che permette alla Carrarese di rendersi pericolosa, ma con il passare dei minuti prende le misure agli attaccanti avversari. Cresce nella seconda parte di gara e sfiora anche il gol con una conclusione ravvicinata su cui Bleve compie un grande intervento.

Gyasi 5

Ha una buona occasione ma non riesce a sfruttarla e nel complesso la sua prestazione lascia parecchio a desiderare. Fa rimpiangere Pierozzi soprattutto per l’incapacità di incidere sulla fascia. All’intervallo resta negli spogliatoi.

Bereszynski 6

Entra in un momento complicato della partita e contribuisce a ridare equilibrio alla squadra. Non brilla particolarmente ma si rende utile soprattutto nella gestione difensiva della gara nel finale.

Gomes 5

Stesso discorso di Gyasi. Fatica molto a entrare nel vivo della partita e soffre la pressione del centrocampo avversario. Non riesce mai a imporsi davvero e la sua prestazione resta sotto tono. Viene sostituito all’intervallo.

Segre 6,5

Il suo ingresso cambia ritmo alla mediana del Palermo. Recupera palloni importanti e dimostra grande determinazione. Sfiora anche il gol con un paio di inserimenti che avrebbero potuto mettere in cassaforte il risultato.

Ranocchia 6

Nonostante la diffida gioca con grande personalità e non tira mai indietro la gamba. La sua partita è più di sostanza che di qualità, ma resta un riferimento importante per la manovra del Palermo.

Augello 6,5

Con Pierozzi assente e Gyasi poco incisivo, gran parte del gioco del Palermo passa dalla sua fascia. Recupera il pallone da cui nasce l’azione del gol e garantisce corsa e presenza per tutta la gara.

Le Douaron 6,5

Confeziona l’assist per il gol di Pohjanpalo, l’episodio decisivo della partita. Prova anche a legare il gioco offensivo ma nella ripresa tende un po’ a scomparire.

Johnsen 6

Subentra nella seconda parte di gara e mette in campo qualche buona giocata. Si dimostra utile anche nel lavoro al servizio della squadra.

Palumbo 6

Più operaio che artista. Mette lo zampino nell’azione del gol e nel primo tempo impegna Bleve con un tiro potente. Per il resto lavora molto per la squadra.

Giovane sv

Entra nel finale e resta in campo troppo poco per poter incidere realmente sulla partita.

Pohjanpalo 7

Quando ha una palla buona non sbaglia. Segna il ventesimo gol stagionale, il quinto consecutivo, confermandosi ancora una volta l’uomo decisivo del Palermo.

Allenatore Inzaghi 6,5

Le scelte iniziali non convincono del tutto, ma nella ripresa riesce a correggere la squadra con i cambi. Porta a casa una vittoria sofferta ma pesantissima.

Arbitro Piccinini 6,5

Gestisce bene una gara intensa senza cadere nelle provocazioni. Bravo anche a vedere un fallo su Augello in area che molti avevano reclamato come rigore.