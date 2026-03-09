Athletic Palermo, Crivello: «Qui meno pressioni rispetto al Palermo 2019, ma la voglia di vincere è la stessa»

L’Athletic Palermo vive una stagione inattesa e sorprendente. Partita con l’obiettivo della salvezza, la squadra rosanero oggi si ritrova a guardare da vicino la vetta del girone I di Serie D, con un clima molto diverso rispetto a quello vissuto in altri contesti costruiti per vincere a tutti i costi.

Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, uno dei protagonisti di questa stagione è Roberto Crivello, difensore esperto che ha già vissuto situazioni simili in passato, in particolare con il Palermo della stagione 2019-2020, quando la squadra rosanero era chiamata a dominare il campionato dopo il fallimento societario.





«All’Athletic meno pressioni»

Proprio il confronto tra le due esperienze è al centro delle parole di Crivello. L’ex Palermo sottolinea come il contesto attuale sia profondamente diverso rispetto a quello vissuto qualche anno fa.

«Rispetto a quella stagione, la differenza è enorme dato che il Palermo era obbligato a vincere», spiega Crivello, come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia. «All’Athletic siamo più spensierati e non abbiamo pressioni. La società, inoltre, è contenta di quello che stiamo facendo anche perché cresciamo in ogni partita».

Una differenza sostanziale che riguarda soprattutto il peso delle aspettative.

Il ricordo della stagione del Palermo

Crivello ricorda bene il clima che si respirava nel Palermo della stagione 2019-2020, quando la squadra doveva riportare il club tra i professionisti.

«Le pressioni all’epoca erano tante perché dovevamo riportare il Palermo tra i professionisti visto la storia e la tradizione del club», sottolinea il difensore. «In quella stagione, inoltre, eravamo consapevoli di essere la squadra da battere. Eravamo forti e con giocatori di ben altra categoria. Con i nomi, però, non si vincono i campionati».

Athletic Palermo, la forza della leggerezza

Il segreto della stagione dell’Athletic potrebbe essere proprio questa assenza di pressione, che ha permesso alla squadra di crescere con serenità partita dopo partita.

«Ci sono pro e contro», conclude Crivello, sempre come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia. «Più la pressione è alta più servono giocatori di personalità che sappiano gestirla. Per questo è fondamentale il lavoro di squadra con staff tecnico e dirigenza che devono aiutare ad alleggerirla. Se hai una squadra forte e sei obbligato a vincere e non lo fai sembra che ti cada il mondo addosso e devi essere bravo a reagire. Quando invece hai la testa libera tutto diventa facile. Io preferisco avere la pressione addosso perché significa che stai lottando per la vittoria».

Una mentalità che racconta bene il momento dell’Athletic Palermo, squadra partita per salvarsi e oggi protagonista nella corsa alle posizioni più alte del campionato.