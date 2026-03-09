Tuttosport: “Sì, c’è anche il Palermo nella lotta per la A diretta”

Il Palermo espugna Carrara con il minimo sforzo e anche con un pizzico di fortuna, riaprendo così la corsa alla promozione diretta. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il successo permette alla squadra di Inzaghi di portarsi a -3 dal Monza, secondo in classifica, proprio alla vigilia dello scontro diretto che si giocherà sabato alle 17.15 al Brianteo.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, il calendario può diventare una grande occasione per i rosanero. Oltre alla sfida con il Monza, infatti, il Palermo dovrà affrontare anche Venezia e Frosinone, le altre due squadre che lo precedono in classifica. Tre scontri diretti in trasferta che rappresentano la vera opportunità per tentare il salto diretto in Serie A senza passare dai playoff.





Nel frattempo era fondamentale non sbagliare la trasferta contro la Carrarese, soprattutto dopo le difficoltà mostrate lontano dal Barbera nel corso della stagione. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, nell’ultima gara esterna il Palermo era stato sconfitto dal Pescara, allora ultimo in classifica. A Carrara però la partita è stata tutt’altro che semplice, tanto che la squadra di Calabro, per coraggio e qualità di gioco, avrebbe meritato qualcosa in più.

Il Palermo passa praticamente al primo vero affondo. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, il gol decisivo porta la firma inevitabile di Joel Pohjanpalo, che finalizza l’assist di Le Douaron e segna la 20ª rete in campionato, la quinta consecutiva. Il bomber finlandese è sempre più capocannoniere della Serie B e si avvicina anche al Trofeo Paolo Rossi, assegnato al miglior marcatore della categoria: il suo principale inseguitore, Adorante del Venezia, è infatti fermo a quota 13.

Dopo il vantaggio i rosanero cercano di controllare la partita ma rischiano grosso. Al 35’ Finotto colpisce il palo dopo aver già impegnato Joronen poco prima. Nei minuti di recupero del primo tempo arriva anche il secondo legno della Carrarese con Torregrossa, episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della gara.

Nella ripresa il match resta equilibrato. La Carrarese prova a spingere con grande intensità, mentre il Palermo cerca di colpire in contropiede e sfiora il raddoppio prima con Ceccaroni e poi con Bani, servito da un Pohjanpalo capace di rendersi utile anche come uomo assist oltre che come finalizzatore.

Alla fine, come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, quel gol del primo tempo basta per decidere la partita e per riaprire la lotta per la promozione diretta. Una corsa che il Palermo può ancora giocarsi fino in fondo.

Nel dopogara Inzaghi ha sottolineato la difficoltà della sfida: «Partita durissima, qui aveva già perso il Venezia e anche io l’anno scorso con il Pisa. L’importante è aver accorciato sul Monza, sabato ogni giocatore vorrebbe essere in campo».

Anche Pohjanpalo ha voluto rendere merito agli avversari: «Tanti complimenti alla Carrarese, ha fatto una grande gara. Il Monza? Sarà una sfida importante e loro saranno arrabbiati per la sconfitta con lo Spezia».