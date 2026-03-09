Tuttosport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Il Palermo conquista tre punti pesanti allo stadio dei Marmi grazie al gol di Pohjanpalo nel primo tempo. Una partita equilibrata e combattuta, in cui la Carrarese crea diverse occasioni ma non riesce a trovare il gol. Di seguito le pagelle pubblicate da Tuttosport e firmate da Gianluca Scaduto, con i giudizi sui protagonisti della sfida.

Carrarese (3-5-2)


Bleve 6.5;
Calabrese 6 (42’ st Bouah ng),
Illanes 6,
Oliana 6;
Zanon 6.5,
Zuelli 6,
Hasa 6.5 (42’ st Sekulov ng),
Melegoni 6 (21’ st Rubino ng),
Belloni 6 (21’ st Rouhi ng);
Finotto 6,
Torregrossa 6 (33’ st Distefano ng).

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Parlanti.
Allenatore: Calabro 6.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6.5;
Peda 6 (5’ st Magnani 6),
Bani 6.5,
Ceccaroni 6.5;
Gyasi 5 (1’ st Bereszynski 6),
Gomes 6 (1’ st Segre 6),
Ranocchia 6,
Augello 6;
Le Douaron 6 (20’ st Johnsen ng),
Palumbo 6 (42’ st Giovane ng);
Pohjanpalo 7.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Vasic, Rui Modesto, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: Piccinini (Forlì) 6.

