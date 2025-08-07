Corriere dello Sport: “Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora in Italia. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora in Italia. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo ha detto sì al Como già nel mese di giugno, ma la trattativa ha vissuto diverse fasi prima di arrivare, nelle ultime ore, all’intesa decisiva per svincolarlo dal Galatasaray. Dopo una serie di colloqui tenutisi mercoledì e la mediazione degli agenti, il club turco ha concesso il via libera per la risoluzione anticipata del prestito.

L’accordo prevede un indennizzo di 3 milioni a favore del Galatasaray, mentre il Milan, proprietario del cartellino, incasserà circa 10 milioni di euro dalla cessione definitiva. Ad attendere Morata, il tecnico Cesc Fabregas e un contratto triennale già impostato mesi fa. Una nuova avventura italiana per il classe ’92, accolto dal Como con grandi aspettative.

Simeone è granata, ufficiale Cuadrado al Pisa

Sempre secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, un altro attaccante ha cambiato casacca: Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Dopo l’addio commosso ai tifosi del Napoli, avvenuto ieri durante il ritiro di Castel di Sangro, il centravanti sosterrà oggi le visite mediche e firmerà un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione. Al club partenopeo andranno 8 milioni di euro per la cessione.

In casa granata si attende anche un rilancio dello Spartak Mosca per il difensore Saul Coco, valutato 20 milioni. Il ds Vagnati aveva valutato anche Jay Idzes del Venezia, ma il Sassuolo sembra ora in netto vantaggio per il centrale, molto richiesto in questa fase di mercato.

Sanabria tra Cremonese e Alaves. Pisa scatenato: ufficiali Cuadrado e Nzola

In mezzo al mercato c’è anche Adrien Tameze, che ha ricevuto diverse richieste ma resterà al Torino per volere del tecnico Marco Baroni. Come evidenziato da Trotta sul Corriere dello Sport, il centrocampista è stato sondato anche dalla Cremonese, che però ora punta tutto su un altro granata: Antonio Sanabria. L’attaccante ha sul tavolo un’offerta dall’Alaves, ma il club lombardo – spinto anche dal tecnico Davide Nicola – insiste per portarlo a Cremona.

Intanto, il Pisa ufficializza due colpi di spessore: Juan Cuadrado, ex Atalanta, ha firmato un contratto annuale, mentre M’Bala Nzola arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. In arrivo anche Mariano Troilo dal Belgrano: l’intesa con il difensore argentino è già chiusa, mentre con il club si stanno limando gli ultimi dettagli.

Atalanta, tris d’attacco. Lecce tra Kevin Carlos e Geubbels

Sul fronte offensivo, l’Atalanta è pronta ad accelerare. Come spiega Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, tre sono i nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Tolu Arokodare (Genk) e Rodrigo Muniz (Fulham). Una decisione definitiva verrà presa entro la settimana, ma ci sono stati contatti anche con Nikola Krstovic, valutato ma non considerato tra le priorità.

Il Lecce, che potrebbe salutare proprio Krstovic, monitora due profili in vista del post: Kevin Carlos del Basilea e Willem Geubbels del San Gallo.