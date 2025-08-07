Giornale di Sicilia: “Bardi completa la lista over. Palermo, adesso è caccia all’under”

Il quadro dei portieri è ormai definito. Con l’arrivo imminente di Francesco Bardi, il Palermo chiude quasi del tutto il cerchio in uno dei reparti più delicati, completando anche la lista dei 18 over tesserabili. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, da questo momento in poi ogni eventuale innesto dovrà essere preceduto da una cessione, aprendo di fatto a un gioco di incastri che condizionerà ogni operazione in entrata.

Bardi, classe ’92, è atteso a Palermo da svincolato, dopo aver chiuso la sua esperienza con la Reggiana. L’accordo, biennale, è frutto di una trattativa complessa: il portiere aveva ricevuto offerte anche da altri club di Serie B – e quella dell’Union Brescia, che gli garantiva la titolarità – ma ha scelto il progetto rosanero. Come riporta ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, a convincerlo sono stati la solidità della società e l’ambizione tecnica di viale del Fante.

Gomis in risalto, ma resta l’ombra di Klinsmann

Con Bardi ormai pronto a firmare, le attenzioni si spostano sul nodo titolare. Alfred Gomis, protagonista positivo del ritiro a Castel di Sangro, ha convinto Inzaghi per personalità e prestazioni, tanto da essere considerato una prima scelta per la stagione. Tuttavia, non è escluso un ulteriore intervento sul mercato: resta vivo il dialogo con il Cesena per Julian Klinsmann, ma – come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia – un’eventuale chiusura dell’operazione comporterebbe quasi certamente l’uscita di Gomis. Una trattativa non semplice, che richiederà ancora qualche giorno di valutazione.

Veroli l’obiettivo under, ma il Cagliari fa muro

Sul fronte degli under, invece, il Palermo continua a cercare un difensore mancino in grado di ricoprire più ruoli. L’obiettivo è garantire un’alternativa a Ceccaroni nel centrosinistra, e il nome più caldo resta quello di Veroli, giovane di proprietà del Cagliari. Profilo duttile, promettente e perfettamente compatibile con i parametri tecnici e anagrafici richiesti dalla dirigenza. Tuttavia, come segnala ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, i sardi non sembrano disposti a cedere il giocatore con formule leggere: né prestito secco né operazioni low cost.

La distanza tra le parti ha di fatto rallentato l’affondo rosanero, anche se la trattativa resta aperta e potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni.

Desplanches e Saric in uscita

Escl. Emre Belözoğlu: «Saric vicino al ritorno all’Antalyaspor. Sull’Inter e la lotta scudetto…»

Sul fronte delle cessioni, si attende a breve l’ufficialità del trasferimento di Desplanches al Pescara, mentre è in via di definizione il ritorno di Dario Saric all’Antalyaspor, chiudendo così un altro capitolo in casa Palermo.