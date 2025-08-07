Giornale di Sicilia: “Palermo, 7 gol all’Athletic. Inzaghi sperimenta in vista del City: spicca Palumbo”

Una prova convincente e utile, quella messa in campo dal Palermo nella sgambata al centro sportivo di Torretta contro l’Athletic Palermo, formazione neopromossa in Serie D. Il test, come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è servito a misurare la condizione fisica e tattica in vista dell’attesissima amichevole di sabato al Renzo Barbera contro il Manchester City, che si giocherà in uno stadio già tutto esaurito.

Nel 3-4-2-1 disegnato da Filippo Inzaghi, spazio a diverse novità. In difesa, al fianco di Bani, il tecnico ha scelto di schierare Avena e Peda, con il polacco preferito a Diakité. A sinistra, fuori per semplice turn-over Ceccaroni, destinato alla titolarità contro il City. Come sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, a centrocampo è emersa una nuova coppia: Blin e Gomes, schierati insieme dal primo minuto per la prima volta in questa pre-season. Sulle fasce, Gyasi ha giocato a destra e Pierozzi a sinistra, lasciando a riposo Augello.

Palumbo titolare, poi show nella ripresa

In attacco, un’altra novità: Palumbo ha fatto coppia con Le Douaron dal primo minuto, per dare minutaggio al centrocampista napoletano, arrivato in ritiro a Chatillon in ritardo rispetto al gruppo. L’ex Modena si è distinto anche sul tabellino, firmando una delle sette reti rosanero.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, grazie anche alla buona organizzazione dell’Athletic Palermo, che ha tenuto testa ai più quotati avversari. Ma nella ripresa, come evidenzia ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha cambiato ritmo e ha dominato in lungo e in largo: Segre ha aperto le marcature subito dopo il suo ingresso, seguito dal già citato Palumbo. Poi a segno anche Diakité, Augello, Brutto e Pohjanpalo, autore di una doppietta.

Nel mezzo, il gol della bandiera dell’Athletic, che ha fissato il risultato finale sul 7-1. Un test importante anche per i più giovani, in particolare per Brutto, che ha saputo sfruttare il suo spazio lasciando il segno.

Un segnale positivo per Inzaghi e il suo staff, che potranno ora concentrarsi sulla sfida di sabato contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City, gara che promette spettacolo e atmosfera da grande evento.