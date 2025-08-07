Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva Haaland. Tocca a Bani alzare il muro”

PALERMO – Una partita dal sapore internazionale, anche se solo amichevole. Il Palermo si prepara ad affrontare il Manchester City in un Renzo Barbera già sold out, con l’obiettivo di non trasformarsi nella comparsa di un test di lusso per i campioni d’Inghilterra. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sulla carta il confronto è impari, ma Filippo Inzaghi chiede alla sua squadra un atteggiamento ordinato e senza sbavature, soprattutto in fase difensiva, per provare a contenere uno degli attacchi più forti d’Europa.

Per Pep Guardiola, reduce da una stagione chiusa con il solo Community Shield, il test contro i rosanero sarà l’ultimo banco di prova prima dell’esordio in Premier contro il Wolverhampton. I Citizens arrivano da una lunga pausa: l’ultima gara ufficiale è la sconfitta del 30 giugno nel Mondiale per Club contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. A Palermo, invece, troveranno l’altro Inzaghi, Pippo, per una sfida dall’alto valore simbolico.

Bani guida la retroguardia: sfida ad Haaland

Come riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, il grande assente in casa rosanero sarà Magnani, ancora alle prese con guai fisici. Il difensore ha giocato solo 45 minuti nella prima amichevole e non è nemmeno andato in panchina nelle successive. Inzaghi non vuole rischiarlo e così il compito di guidare la retroguardia toccherà a Mattia Bani, che si sposterà al centro della difesa, con Peda a destra e Ceccaroni presumibilmente a sinistra.

Per Bani, otto stagioni di Serie A alle spalle e un’esperienza consolidata con il Genoa, non sarà la prima volta contro attaccanti di altissimo livello. Nella passata stagione, sotto la guida di Gilardino e poi di Vieira, è stato un punto fermo della retroguardia ligure, capace di mantenere la porta inviolata in nove occasioni e perdere appena cinque gare in un lungo arco temporale. Contro Erling Haaland, autentica macchina da gol, sarà un banco di prova importante in vista dell’imminente avvio ufficiale della stagione.

Non solo Haaland: City pieno di insidie per i rosanero

Ma il pericolo non si chiama solo Haaland. Secondo Arena, tra le colonne del Giornale di Sicilia, anche Marmoush dovrebbe trovare spazio nell’alternanza offensiva disegnata da Guardiola. A questo si aggiunge l’arsenale tecnico e creativo composto da trequartisti e ali di livello mondiale: la velocità di Doku e Savinho, la visione di Bernardo Silva, la tecnica sopraffina di Foden e Cherki renderanno il compito del terzetto difensivo rosanero ancora più arduo.

Difficile, ovviamente, trarre indicazioni definitive da una sfida così sbilanciata nei valori. Ma – come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia – sarà un’opportunità utile per Inzaghi per raccogliere dati e verificare i progressi in vista degli impegni ufficiali con Cremonese in Coppa Italia e Reggiana in campionato.

Superare l’esame Etihad, o anche solo tenergli testa con dignità, sarebbe una piccola grande soddisfazione. In palio, simbolicamente, c’è l’Anglo-Palermitan Trophy, ma la posta vera è tutta nella crescita e nella consapevolezza di un gruppo che vuole dimostrare di poter sognare in grande.