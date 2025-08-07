Giornale di Sicilia: “Palermo, scatta la prima restrizione per i tifosi: limitazioni per la gara di Coppa”

Primo impegno ufficiale della stagione e prime limitazioni per i tifosi del Palermo in trasferta. In occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15 allo stadio Zini, l’accesso al settore ospiti sarà consentito esclusivamente ai residenti nella provincia di Palermo in possesso della Fidelity Card.

Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la decisione è stata comunicata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive su indicazione della Questura di Cremona. La restrizione potrebbe essere legata agli episodi accaduti lo scorso 27 agosto, sempre allo Zini, quando durante Cremonese-Palermo si verificò una rissa interna al settore ospiti tra alcuni sostenitori rosanero.

Il club spera comunque di essere accompagnato da un buon seguito di pubblico. Anche se difficilmente si raggiungeranno i quasi 3.000 tifosi che riempirono il settore ospiti in occasione della sfida di febbraio 2024, come sottolinea ancora Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’obiettivo è portare allo stadio almeno qualche centinaio di sostenitori.

Nonostante le limitazioni, il legame tra la squadra e i suoi tifosi resta saldo. Arena, sempre sul Giornale di Sicilia, evidenzia come anche nelle amichevoli estive la presenza rosanero sia stata costante, segno di un entusiasmo che il club spera di ritrovare anche nel cammino in Coppa e in vista dell’inizio del campionato.