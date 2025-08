Escl. Emre Belözoğlu: «Saric vicino al ritorno all’Antalyaspor. Sull’Inter e la lotta scudetto…»

«Saric? Le nostre società stanno parlando e proprio ieri ne discutevo con il nostro presidente. È un giocatore che conosco bene e che conosce il nostro ambiente. Non ha ancora firmato, ma penso che tra oggi e domani possa arrivare la fumata bianca». Queste le parole del tecnico dell’Antalyaspor, Emre Belözoğlu, in merito al possibile approdo del centrocampista del Palermo, Dario Saric, al club turco.

Cosa pensa del giocatore?

«È un centrocampista che qui in Turchia ha già fatto bene e può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Mi aspetto tanto da lui e abbiamo bisogno di un giocatore così. È un ragazzo che ha anche carattere e può metterlo al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo».

Ha già parlato con il giocatore?

«Ho parlato con Saric circa due settimane fa e mi ha confermato la voglia di tornare a lavorare con noi. Il ragazzo è legato al club e alla città, e ha già manifestato la sua voglia di tornare».

Secondo lei avrebbe potuto far bene anche in Italia?

«Secondo me, per il suo carattere e le sue qualità, avrebbe potuto giocare sia in Serie B che nella massima serie italiana. Sono tanti i fattori che possono influenzare il rendimento di un calciatore e non sempre le colpe sono da ricondurre solo a lui».

Cosa pensa della sua Inter?

«L’Inter è sempre nel mio cuore e sono contento per il mio amico Chivu. Lui ha lavorato tanto, conosce bene il club e spero che possa far bene. In Italia ci sono diverse squadre ben attrezzate e la lotta per lo scudetto non è semplice. È chiaro che il mio cuore è nerazzurro e spero che possano vincerlo loro».