Coppa Italia, limitazioni per i tifosi del Palermo

Il Palermo debutterà ufficialmente nella stagione 2025/26 venerdì 16 agosto, nella sfida valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia contro la Cremonese, formazione neopromossa in Serie A e fresca vincitrice dei playoff di Serie B. Il match si disputerà allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Tuttavia, in vista della gara, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella determinazione del 5 agosto, ha segnalato la partita tra quelle caratterizzate da profili di rischio, imponendo quindi limitazioni per i tifosi rosanero.

Le disposizioni

Come comunicato dall’Osservatorio, potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti solo i residenti nella provincia di Palermo in possesso dell’abbonamento per la stagione sportiva 2025/26, ovvero sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo F.C.

Oltre al vincolo sulla vendita dei tagliandi, è stato disposto anche il rafforzamento del servizio di stewarding e l’incremento delle attività di filtraggio e prefiltraggio presso l’impianto, in linea con quanto previsto dai protocolli di sicurezza.

Il club raccomanda ai propri tifosi di verificare in anticipo le modalità di acquisto dei biglietti e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli organi competenti.