Brignoli su Desplanches: «Scelta giusta lasciare Palermo, a Pescara per crescere»

Attuale portiere dell’AEK Atene, Alberto Brignoli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parlando anche del giovane Sebastiano Desplanches, ormai prossimo al trasferimento in prestito dal Palermo al Pescara.

Brignoli, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2018/19, ha spiegato:

«Sebastiano ha fatto molto bene all’Europeo Under 21. Io sono stato al Palermo e so che è una piazza esigente, soprattutto con i portieri, non è facile giocarci».

L’ex numero uno di Benevento e Palermo ha poi motivato la scelta del ragazzo:

«Sicuramente il club e il giocatore hanno fatto una scelta orientata alla crescita e alla possibilità di giocare con continuità. Sarà uno step importante e il tempo darà le risposte definitive, ma per me è una decisione giusta».

Infine, Brignoli ha aggiunto un dettaglio importante:

«In linea di massima è una decisione dettata dal fatto che al Palermo non avrebbe avuto la titolarità garantita e così si è optato per un percorso di crescita».

Intanto Desplanches, di proprietà del Palermo, è già arrivato in Abruzzo e ha sostenuto il primo allenamento con la squadra di Vivarini, in attesa dell’annuncio ufficiale del prestito da parte dei due club.