Beccato in discoteca: “CI PROVA CON TUTTE” | Il tennis italiano è sotto choc per il comportamento della stella

Gli ultimi giorni hanno riacceso i riflettori sulla vita privata di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Tutto è partito da un compleanno: quello di lei, che ha compiuto 38 anni lo scorso anno senza avere accanto il compagno di sempre. Nessuna storia insieme, nessuna dedica pubblica.

Il giorno della festa, al fianco della showgirl c’era solo il figlio Maddox. Ma l’assenza di un’altra figura importante nella sua vita ha lasciato spazio a mille domande. La coppia, che un tempo era molto esposta mediaticamente, oggi si mostra invece fredda e distante. Ma non è l’unica cosa ad aver colpito.

Tempo fa, la situazione era completamente diversa. I due erano stati paparazzati durante una cena per festeggiare il compleanno di lei in un locale di Milano. Oggi, a più di dodici mesi di distanza, i festeggiamenti si sono svolti in tutt’altro contesto, con atmosfere ben diverse dal solito.

Durante il weekend, lei ha scelto la Svizzera come rifugio. Si è goduta un momento di relax circondata da amici e volti noti. Tra questi anche Alessandro Borghi e Matteo Renzi. Ma del compagno, neanche l’ombra.

Le condizioni del tennista

Lui, invece, ha preferito restare nel Principato di Monaco, concentrato sulla ripresa della sua carriera sportiva. Dopo l’ennesimo infortunio, ha deciso di seguire un programma rigoroso per tornare al top. Con lui c’è un nuovo allenatore, che ha imposto regole ferree anche fuori dal campo.

Il tennista è apparso determinato e focalizzato solo su un obiettivo: rientrare in forma e rimettersi in gioco entro la fine dell’anno. La priorità, per ora, sembra essere tornare a vincere, lasciando poco spazio a tutto il resto, relazioni comprese.

I dubbi

Stiamo parlando di Melissa Satta e Matteo Berrettini che oramai da tempo non sono più una coppia. L’assenza del tennista al compleanno lo scorso anno ha scatenato nuove voci su una rottura poi confermata. I due, che in passato condividevano spesso momenti privati sui social, ora sono completamente distanti.

Al momento il tennista è concentrato sulla propria carriera e sta cercando di dare il massimo per ritornare ad alti livelli. L’ultima apparizione in un campo risale al 30 giugno scorso, quando dopo una lunga partita durata più di tre ore, Berrettini, fu estromesso da Wimbledon da Majchrzak.