Corriere dello Sport: “Frosinone, preso Calò. Empoli, Elia e Candela Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Tutto pronto in casa Frosinone per l’arrivo di Giacomo Calò, centrocampista classe ’96 in arrivo dal Cesena. Come riportano Beniamino Pescatore, Daniele Ciardi e Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il giocatore è atteso domani al rientro della squadra dal ritiro di Terminillo. In programma anche la prima uscita ufficiale a Ferentino contro il Benevento, occasione in cui Calò potrebbe già unirsi ai nuovi compagni.

Nel frattempo, l’attenzione del ds Renzo Castagnini si concentra ora sull’attacco, dopo lo stop di Lorenzo Gori, operato in artroscopia al ginocchio destro per una lesione meniscale. L’intervento, effettuato a Villa Stuart dal professor Mariani, è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero stimati sono di almeno tre mesi. Per questo motivo, come sottolineano ancora Pescatore, Ciardi e Tofanelli sul Corriere dello Sport, il club ciociaro è alla ricerca di un sostituto in avanti.

Avellino, il ritorno di Tutino. Gori rifiuta l’Inter U23

Intanto, in casa Avellino è stato il giorno di Gennaro Tutino, che ha svolto il primo allenamento con i biancoverdi ad Atripalda. Un ritorno dopo dieci anni, accolto con entusiasmo dai tifosi. Il gruppo, guidato da Raffaele Biancolino, è al lavoro in vista del debutto stagionale ufficiale, previsto domenica in Coppa Italia sul campo del Cerignola.

Sul fronte uscite, è ufficiale il passaggio a titolo definitivo del difensore Erasmo Mulè al Guidonia, che ha superato la concorrenza del Gubbio. In attesa di sistemazione c’è Gabriele Gori, classe 2000, che ha rifiutato la proposta dell’Inter U23 e spera ancora nella Serie B. Il Ravenna si avvicina al portiere Leonardo Marson, mentre prova a inserirsi nella corsa per Paolo Frascatore, vicino al Guidonia. Il Benevento, intanto, sonda il terreno per Michele Rocca.

Juve Stabia, sprint per Correia. Cesena pronto a sostituire Calò

Come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, la Juve Stabia accelera per il centrocampista Omar Correia, in uscita dalla Triestina: l’intesa è vicina, con un biennale e opzione per il terzo anno già pronti. In entrata si valutano anche i giovani Filippo Reale (Roma) e Dominic Vavassori (Atalanta), entrambi in arrivo in prestito. In uscita Gregorio Morachioli e Tomi Petrovic, richiesti in Serie C.

Il Cesena, dopo aver salutato Calò (destinazione Frosinone), valuta due profili per sostituirlo: Tommaso Arrigoni del Sudtirol e Michele Castagnetti della Cremonese. Piace anche Luca Zanimacchia (Juventus U23), ma su di lui si è mossa anche l’Empoli, che intanto ha chiuso per Salvatore Elia, esterno ex Spezia cresciuto nell’Atalanta.

Sampdoria, Ferri firma. Candela verso lo Spezia

Capitolo Sampdoria: come riportato ancora da Pescatore, Ciardi e Tofanelli sul Corriere dello Sport, è ufficiale l’ingaggio di Jordan Ferri, centrocampista francese svincolato dal Montpellier. Ha firmato fino al 2026 con opzione per un altro anno, a 400mila euro a stagione. Ieri ha sostenuto le visite mediche a Bogliasco. Ufficiale anche la cessione dell’esterno belga Samuel Ntanda all’Anderlecht.

Per la fascia sinistra, la Samp valuta Andrea Carboni (Monza), che però preferisce restare in Serie A. Sul taccuino anche Riccardo Ciervo (Sassuolo), mentre per l’attacco è atteso a giorni Marco Olivieri, svincolato dalla Triestina.

Candela, infine, è vicino al trasferimento allo Spezia: il club ligure è pronto a chiudere con il Venezia per riportare il laterale nella sua città natale, dopo una carriera in giro per l’Italia e la Spagna.