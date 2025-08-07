Corriere dello Sport: “Palermo, sette gol all’Athletic nel test di Torretta. Segnali da Palumbo e Pohjanpalo”

Sette reti per iniziare col piede giusto. Il Palermo di Filippo Inzaghi apre la nuova stagione con una larga vittoria sull’Athletic Palermo (7-1), in un’amichevole a porte chiuse disputata al centro sportivo di Torretta. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il test ha avuto anche un sapore simbolico, vista la presenza tra le fila del club avversario – neopromosso in Serie D – di due ex rosanero in ruoli dirigenziali: Giorgio Perinetti (direttore generale) e Giampiero Clemente (direttore sportivo).

Inzaghi ha ruotato molti elementi, lasciando a riposo Magnani e affidando il centro della difesa a Bani. Nel primo tempo i rosanero non riescono a sbloccare il punteggio, ma a impressionare è Palumbo, schierato trequartista alle spalle delle punte, capace di colpire un palo e di firmare un gran gol nella ripresa. Gyasi ha occupato il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, come evidenzia ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, confermando la fase di sperimentazione tattica in atto.

Il secondo tempo si apre con la rete di Segre, ben servito da Le Douaron. Poi spazio ai cambi e allo show offensivo: Pohjanpalo sigla una doppietta – la prima rete arriva su assist di Diakitè – mentre lo stesso Diakitè va in gol di testa nel finale. A segno anche Augello, Brutto (su invito di Brunori) e lo stesso Palumbo. Unica nota per l’Athletic, la rete della bandiera firmata da Gonzalo Sanchez.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il test ha dato risposte interessanti al tecnico rosanero, sia sul piano fisico che delle soluzioni tattiche. Positiva anche la prova dei più giovani, in particolare il classe 2006 Brutto, autore di una rete nei minuti finali.

Il tabellino del match:

PALERMO 7 – ATHLETIC PALERMO 1

PALERMO (3-4-1-2): Gomis (35’ st Cutrone); Peda (1’st Diakitè), Bani, Avena (20’st Ceccaroni); Pierozzi (35’ st Squillacioti), Gomes (1’st Segre), Blin (20’st Ranocchia), Gyasi (1’st Augello); Palumbo (20’st Brunori); Le Douaron (35’st Brutto), Corona (20’st Pohjanpalo). All.: F. Inzaghi

ATHLETIC PALERMO (4-3-1-2): Greliak; Fastiggi, Torres, Crivello, Birardi; Maurino, Mazzotta, Faccetti; Calafgna; Bonfiglio, Micoli. All.: E. Ferraro

Marcatori: 12’ st Segre, 18’ st Palumbo, 23’ st Pohjanpalo, 26’ st Augello, 29’ st Pohjanpalo, 31’ st Sanchez (A), 39’ st Brutto, 45’ st Diakitè.