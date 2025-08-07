Corriere dello Sport: “Palermo, esauriti i 18 slot riservati ai calciatori over”

Con l’arrivo di Francesco Bardi, ormai dato per certo nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale, il Palermo ha esaurito i 18 slot riservati ai calciatori over. A riportarlo è Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, che spiega come, da questo momento in poi, ogni nuova operazione in entrata dovrà riguardare esclusivamente under 23, oppure essere preceduta da una cessione. Neanche l’eventuale partenza di Vasic modificherebbe il quadro, già delineato dal direttore sportivo Osti nei giorni scorsi.

Come riporta ancora Vannini sul Corriere dello Sport, la priorità del club rosanero era quella di coprire il ruolo di secondo portiere. Bardi, reduce da due stagioni alla Reggiana e attualmente svincolato, ha accettato un contratto biennale con il Palermo: nei prossimi giorni saranno ultimate le pratiche burocratiche e il portiere livornese si unirà al gruppo. Con lui in rosa, prende forza l’ipotesi che Alfred Gomis resti alla corte di Inzaghi: salvo colpi di scena, il franco-senegalese dovrebbe essere confermato. Solo in caso di uscita, si riaprirebbe il discorso legato a Klinsmann, possibile obiettivo per occupare l’eventuale slot liberato.

Nel test amichevole contro l’Athletic Palermo, disputato ieri a Torretta, sono stati impiegati i giovani Cutrona e Di Bartolo, con quest’ultimo destinato a un’esperienza in Serie D al Legnago.

Secondo quanto scrive Vannini sul Corriere dello Sport, rispetto all’idea iniziale di avere due alternative per ogni ruolo, restano due buchi nella corsia sinistra: serve un vice Ceccaroni e un ricambio per Augello, dopo la cessione di Lund al Colonia. Il mercato in uscita, quindi, potrebbe riaprire scenari nuovi: nei 25 giorni che mancano alla fine della sessione estiva, la dirigenza potrà valutare se intervenire.

Le prossime gare – l’amichevole di lusso col Manchester City e il debutto in Coppa Italia a Cremona – rappresenteranno banchi di prova fondamentali per Inzaghi e Osti. Sempre Vannini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, segnala che tra le opzioni per la fascia sinistra resta viva la pista che porta a Veroli, ma non si escludono profili esteri. Ieri Gyasi è stato schierato largo a sinistra nel centrocampo a quattro, a conferma che si stanno sperimentando anche soluzioni interne. Tuttavia, un altro innesto – magari giovane ma di valore – potrebbe essere utile per dare più profondità alla rosa.

Nel frattempo, la città si prepara all’evento contro il Manchester City: la Curva Nord sta lavorando a una coreografia speciale e lo stadio sarà tutto esaurito. Il pubblico rosanero è pronto a mostrare il proprio calore e la propria passione anche a una big del calcio europeo.