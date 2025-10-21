Corriere dello Sport: “Empoli orgoglioso. È l’effetto Dionisi”

Come riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli ha conquistato un punto importante contro il Venezia, una delle squadre più in forma del campionato. Un pareggio che vale fiducia e che certifica la solidità mentale della formazione toscana, capace di contenere i lagunari e di mostrare sprazzi di buon calcio sotto la nuova guida di Alessio Dionisi.

L’ex tecnico di Sassuolo e Palermo, tornato sulla panchina azzurra dopo l’ultima promozione in Serie A del 2021, ha avuto pochi giorni per lavorare sulla squadra, ma — come sottolinea Tofanelli sul Corriere dello Sport — ha già introdotto piccoli correttivi per restituire compattezza e concentrazione al gruppo. Nonostante le difficoltà del momento, l’Empoli ha mostrato una tenuta incoraggiante e una mentalità rinnovata.

Nel post-partita, Dionisi, citato da Tofanelli del Corriere dello Sport, ha evidenziato la prestazione dei suoi: «Contro il Venezia abbiamo fatto una partita giusta. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ma era inevitabile contro un avversario di valore». L’allenatore ha poi sottolineato le buone ripartenze finali con Pellegri protagonista, elemento destinato a diventare centrale nel progetto azzurro insieme a Shpendi, autore di un’altra prova di spessore.

Come analizza ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il calendario dell’Empoli non concede tregua: venerdì sera la squadra farà visita alla capolista Modena per un test di alto livello. Poi sarà la volta della Sampdoria al Castellani, della Virtus Entella in trasferta e del Catanzaro, prima della pausa per le nazionali. Un mini ciclo impegnativo ma stimolante per Dionisi e il suo gruppo, determinati a risalire la classifica e riportare entusiasmo tra i tifosi.