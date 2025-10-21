Corriere dello Sport: “Prestazione autorevole a Palermo. Il Modena capolista ora sa che può osare”

Come sottolineato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena torna da Palermo con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. La prova contro la formazione di Pippo Inzaghi, al cospetto di oltre trentamila tifosi rosanero, ha rappresentato un autentico esame di maturità per la squadra di Andrea Sottil, superato con convinzione, coraggio e qualità.

Non era facile, scrive ancora Ferrari sul Corriere dello Sport, affrontare una serata come quella del “Barbera”: un ambiente elettrico, una cornice da Serie A e un avversario in piena corsa per la vetta. Eppure il Modena ha risposto con una prestazione maiuscola per ordine tattico, intensità e determinazione. Zampano e compagni, guidati dall’esperienza di Chichizola, Adorni e Gliozzi, e sostenuti dall’entusiasmo dei giovani come Nieling, Sersanti e Tonoli, hanno dimostrato di avere tutto per restare stabilmente ai vertici.

Come evidenziato da Stefano Ferrari del Corriere dello Sport, la squadra emiliana avrebbe potuto persino portare via l’intera posta se le occasioni di Gliozzi e Defrel nel finale fossero state più precise. Ma al di là del risultato, ciò che conta è la prestazione, segnale di una crescita evidente e di una consapevolezza nuova: quella di un gruppo che non si accontenta più di essere outsider.

Ora, come analizza ancora Ferrari sul Corriere dello Sport, arriva la vera prova del nove: mantenere la stessa concentrazione nelle partite “normali” del campionato, quelle che spesso nascondono le insidie maggiori. In arrivo ci sono due impegni cruciali: venerdì al “Braglia” contro l’Empoli e, martedì sera, il derby al “Mapei” contro la Reggiana. Sottil potrebbe optare per un parziale turnover, ma servirà la stessa mentalità mostrata a Palermo per restare in vetta e trasformare il sogno promozione in un obiettivo concreto.