Corriere dello Sport: “Catanzaro, il Palermo occasione di riscatto. Aquilani si gioca la panchina”

Come riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il giorno dopo la sconfitta casalinga contro il Padova, in casa Catanzaro si prova a ragionare con più lucidità. La delusione per il secondo ko consecutivo, unita a una prestazione al di sotto delle aspettative, ha spinto la squadra giallorossa a ridosso della zona playout, alla vigilia di una settimana cruciale che porterà alla sfida interna con il Palermo di Inzaghi.

Secondo quanto evidenziato da Talarico sul Corriere dello Sport, la società sta valutando attentamente il futuro di Alberto Aquilani. Il confronto con la passata stagione, quando con Caserta in panchina il Catanzaro aveva due punti in più dopo otto giornate, non è incoraggiante, anche se il contesto è diverso. La piazza, da sempre passionale e ambiziosa, vive con apprensione il momento della squadra, come dimostrato dallo striscione esposto dai tifosi nel match contro il Padova, in cui si chiedeva maggiore impegno e determinazione.

Come scrive Carlo Talarico del Corriere dello Sport, ieri mattina è arrivata la decisione della società guidata da Floriano Noto: conferma per Aquilani almeno fino alla partita di sabato sera contro il Palermo. È prevalsa la linea della fiducia, in virtù del buon lavoro del tecnico in settimana, anche se i risultati sul campo non hanno finora rispecchiato le aspettative di una salvezza serena.

Un altro segnale di allarme arriva dagli spalti: con 2.103 paganti, quella contro il Padova è stata la gara con il record stagionale negativo, un dato che fotografa la disaffezione di parte del pubblico verso una squadra che fatica a entusiasmare come nelle passate stagioni.

Infine, Talarico sul Corriere dello Sport segnala che è già aperta la biglietteria per la sfida di sabato tra Catanzaro e Palermo, le due squadre più meridionali della Serie B. Al momento, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata sospesa in attesa delle decisioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico. I tagliandi saranno disponibili esclusivamente nei punti vendita fisici abilitati.