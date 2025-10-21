Palermo-Modena, lite sugli spalti del Barbera: tensione per un pallone

Ottobre 21, 2025

Momenti di tensione durante Palermo-Modena allo stadio Renzo Barbera. In un video pubblicato da SiciliaVHS, diventato virale sui social, si vede un gruppo di tifosi coinvolto in una lite per un pallone finito sugli spalti.

Le immagini mostrano una breve ma concitata discussione tra alcuni sostenitori rosanero nel settore inferiore, con l’intervento di altri spettatori per cercare di riportare la calma. L’episodio, avvenuto durante la gara pareggiata dal Palermo contro il Modena, ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando centinaia di commenti tra ironia e indignazione.

L’atmosfera resta comunque di grande entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi, protagonista di un nuovo record di presenze con oltre 32mila spettatori al Barbera.

 

