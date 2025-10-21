Corriere dello Sport: “Al Barbera in 32.922 per il Modena: record nell’era del City Group”

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, in Palermo-Modena a vincere è stato il pubblico. Per la quinta volta consecutiva in questo campionato, il “Renzo Barbera” ha superato la soglia dei 30 mila spettatori, confermandosi uno degli stadi più caldi d’Italia.

Il match contro gli emiliani, scrive ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, ha fatto registrare 32.922 titoli emessi, battendo il precedente primato stagionale stabilito contro il Bari (32.363 spettatori) e superando anche il record dell’era City Group, fissato a 32.752 presenze lo scorso 20 maggio 2024 contro il Venezia nella semifinale playoff.

Un dato che, secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, fotografa il clima di entusiasmo che circonda la squadra di Inzaghi. A Palermo si respira una nuova passione: l’effetto del tecnico ha risvegliato l’amore della città per i colori rosanero, e ora sarà compito della squadra alimentare questa energia positiva.

Come sottolinea infine La Rosa sul Corriere dello Sport, i prossimi impegni diranno molto sulle ambizioni del Palermo: dopo la trasferta di sabato a Catanzaro, i rosanero affronteranno due sfide interne ravvicinate, martedì 28 e sabato 1 novembre, contro Monza e Pescara. Intanto, la città si prepara a celebrare i 125 anni del club con l’inaugurazione della mostra fotografica “Palermo 125”, allestita davanti al Teatro Politeama in piazza Ruggero Settimo.