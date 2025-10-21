Corriere dello Sport: “Palermo, imbattuto con le big: ora Inzaghi sfida il Monza per alzare l’asticella”

Come sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo continua a mostrare solidità e continuità nei risultati, pur con un pizzico di rimpianto. La squadra di Inzaghi, infatti, ha già affrontato quattro delle prime sei formazioni della classifica, pareggiando con tutte: Frosinone, Cesena, Venezia e, domenica scorsa, la capolista Modena.

Un calendario, scrive ancora Vannini sul Corriere dello Sport, che ha messo presto alla prova i rosanero: tre di queste sfide si sono giocate al Barbera, dove il Palermo ha saputo resistere contro avversarie dirette per la promozione in Serie A. E non è finita qui. Anche la prossima gara interna sarà un altro confronto diretto di alta classifica, con il Monza atteso in Sicilia martedì 28 ottobre, subito dopo la trasferta di Catanzaro.

Per Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’imbattibilità resta un valore importante, ma per il Palermo è arrivato il momento di compiere il passo decisivo: vincere anche contro le migliori darebbe alla squadra di Inzaghi un segnale forte di sicurezza, autostima e maturità.

In un campionato equilibrato come la Serie B, aggiunge infine Vannini sul Corriere dello Sport, superare una diretta concorrente come il Monza potrebbe diventare lo slancio decisivo per consolidare le ambizioni rosanero e mandare un messaggio chiaro a tutte le rivali.