Di Mariano, ritorno da ex al Barbera: il messaggio su Instagram e la risposta di Accardi

«Tornare qui, a casa mia, da avversario per 90 minuti, in uno stadio dove ho lasciato un pezzo importante del mio percorso, è stato speciale ed emozionante. Grazie a chi mi ha accolto con rispetto e affetto. Grazie ancora, Palermo».

Con queste parole, pubblicate ieri sera su Instagram, Francesco Di Mariano, ex rosanero e oggi giocatore del Modena, ha voluto ringraziare la città e i tifosi dopo la partita disputata al Renzo Barbera. Il post, accompagnato da una sua foto in campo, ha raccolto centinaia di commenti e reazioni da parte dei tifosi palermitani.

Tra i tanti messaggi, spicca quello di Andrea Accardi, anche lui palermitano ed ex difensore del Palermo, oggi in forza alla Pistoiese, che ha scritto:

«Figli di questa città, ovunque giocheremo ti voglio bene».

Un botta e risposta dal tono affettuoso che ha emozionato i sostenitori rosanero, legati a due calciatori cresciuti calcisticamente e umanamente a Palermo, simboli dell’attaccamento ai colori e alla città.