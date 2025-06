Corriere dello Sport: “Di Francesco a Lecce. Udinese, Bijol al Leeds per 22 milioni. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Un pranzo a Milano ha ufficialmente rilanciato il progetto Lecce targato Eusebio Di Francesco. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’incontro tra il tecnico e il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha avuto come focus la pianificazione della stagione 2024/25, dopo la salvezza ottenuta dai salentini all’ultima giornata.

Sempre secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Di Francesco ha già un accordo con il Lecce: contratto annuale con opzione per una seconda stagione, in attesa della risoluzione con il Venezia per poi essere annunciato ufficialmente. Corvino, nel frattempo, punta forte su Matteo Dagasso del Pescara, classe 2003, centrocampista seguito anche da club di Serie A e B.

Cremonese: Giacchetta rinnova. Nicola e Giampaolo per la panchina

Come scrive ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la Cremonese ha rinnovato con il ds Simone Giacchetta fino al 2027. Dopo la separazione con Giovanni Stroppa, il club valuta per la panchina Davide Nicola, ancora sotto contratto con il Cagliari, e Marco Giampaolo come seconda opzione. Per il centrocampo piace Ebrima Darboe della Roma, sondato anche dal Pisa.

Bijol saluta l’Udinese: va al Leeds. Bertola l’erede

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Udinese ha chiuso l’accordo con il Leeds per la cessione di Jaka Bijol: 22 milioni di euro, bonus compresi. La dirigenza friulana ha già individuato l’erede: Nicolò Bertola dello Spezia, su cui è stato effettuato lo scatto decisivo nelle ultime ore.

Mercato: Baturina al Como, Van Bommel idea per il Parma

Infine, il Como ha ufficializzato l’arrivo del croato Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria. Si continua a seguire anche Jesús Rodriguez del Betis. A Parma, invece, il patron Krause valuta Mark Van Bommel come prima scelta per la panchina, senza chiudere le porte a Daniele De Rossi.