Italia-Spagna U21: sfida da regine con Desplanches tra i pali. Nunziata: «Turnover, ma vogliamo vincere»

Cinque titoli a testa tra le due nazionali, in palio il primato nel girone. Oggi alle 21, diretta su Rai 2.

TRNAVA – Italia-Spagna non è mai una partita qualunque, nemmeno all’Europeo Under 21. Le due regine della categoria, entrambe vincitrici di cinque titoli continentali, si sfidano stasera allo stadio Anton Malatinský (ore 21, diretta Rai 2), per il primato nel girone e un accoppiamento meno insidioso ai quarti. Lo ricorda Andrea Losapio, firma di riferimento per il calcio giovanile, nel suo approfondimento pubblicato oggi.

Ultima gioia per gli Azzurrini in finale nel 2004, mentre gli iberici hanno vinto tre volte negli ultimi vent’anni, l’ultima a Udine nel 2019 con un gol di Dani Olmo. «Vogliamo vincere per arrivare primi – ha dichiarato il ct Carmine Nunziata – ma farò turnover, sia per gestire le energie sia per proteggere i diffidati. Ho portato qui 23 ottimi calciatori e chi scenderà in campo sarà all’altezza».

Ampio turnover, ma resta l’ambizione

Sarà quindi una formazione rinnovata quella dell’Italia, con in campo Coppola e Casadei, che hanno saltato l’esordio contro la Romania perché convocati con la Nazionale maggiore di Luciano Spalletti. Confermato anche Desplanches in porta, autore di parate decisive nelle prime due uscite.

«La Spagna ha grandi qualità in fase offensiva – ha spiegato ancora Nunziata a Sportmediaset – ma anche noi vogliamo fare una prestazione importante. Ogni partita fa storia a sé». Il ct non ha dimenticato un pensiero per Gennaro Gattuso, da pochi giorni nuovo commissario tecnico: «Gli faccio un grande in bocca al lupo, sarà bello vederlo qui in Slovacchia se riuscirà a venire. In questi anni c’è sempre stata collaborazione con la Nazionale maggiore e sono sicuro che continuerà».

Fazzini: «Fisicamente sto bene, vogliamo arrivare primi»

Tra i probabili titolari figura anche Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, reduce da un’annata complicata culminata con la retrocessione in Serie B. «Fisicamente sto bene – ha detto – e sono a disposizione del mister. Vogliamo arrivare primi nel girone. La Spagna è forte, ma anche noi abbiamo le qualità per vincere». Riflessione anche sul contesto calcistico: «Lì danno più spazio ai giovani, forse con più coraggio. Da noi c’è da lavorare su questo aspetto».

Infine, una nota personale: «Mi dispiace molto per l’Empoli, è stata una stagione condizionata da tanti infortuni. Ma ora la mia testa è qui, sull’Europeo, sulla Nazionale».

Appuntamento e arbitri

Oggi, ore 21

Stadio: Anton Malatinský, Trnava

TV: Rai 2

Arbitro: Walsh (Scozia)

Assistenti: McFarlane, Spence

Quarto uomo: Kikacheishvili

VAR: Dallas – AVAR: Boterberg