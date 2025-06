Corriere dello Sport: “Pescara avanti con Baldini? Piace Corona del Palermo”

PESCARA – Sarà oggi a Napoli l’incontro decisivo tra Silvio Baldini e il direttore sportivo Pasquale Foggia, per definire il futuro sulla panchina del Pescara Calcio. Come riportato da Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport, la società abruzzese punta a una conferma del tecnico che ha guidato gli adriatici a un’incredibile promozione in Serie B, culminata con la vittoria nei playoff contro la Ternana.

Baldini, 67 anni, è la prima scelta della dirigenza, nonostante qualche sirena proveniente dalla Serie B. Tutti gli indizi portano però alla prosecuzione del rapporto con il club biancazzurro, autore di una stagione entusiasmante.

Idee per il dopo Plizzari, occhi su Nava

Conclusa la pratica allenatore, il Pescara potrà concentrarsi sul mercato, a partire dal sostituto del portiere Alessandro Plizzari (24), eroe della promozione con tre rigori parati nella finale ma destinato a rientrare al Venezia, club proprietario del cartellino. Per la porta si valuta Lapo Nava, classe 2003 e cresciuto nel vivaio del Milan, attualmente nei radar anche del club rossonero, interessato a Brando Moruzzi (21), giovane difensore biancazzurro.

Nel mirino anche il regista olandese Kees de Boer (25), svincolato dopo l’esperienza alla Ternana, e in mediana si monitorano possibili offerte per Matteo Dagasso (21), che piace a Lecce, Cagliari e Spezia.

Nuovi attaccanti cercasi: piacciono Arena e Mignani

Come evidenzia ancora Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il reparto che necessita maggiori rinforzi è l’attacco. Sulla lista del ds Foggia spicca il nome di Giovanni Bruzzaniti (25), reduce da una stagione da 15 gol e 5 assist con il Pineto. Piacciono anche Alessandro Arena (24) del Pisa, Giacomo Corona (21) del Palermo e Guglielmo Mignani (22) della Pianese.

Letizia resta, tanti rientri dai prestiti

Tra le certezze, la conferma di Gaetano Letizia (34), che resterà in Abruzzo nonostante il mancato riscatto automatico per numero di presenze (fermatosi a 19). L’ex Benevento e Carpi ha convinto società e staff tecnico e firmerà un nuovo accordo per un altro anno.

Tornano alla base diversi giovani: dal portiere Tommaso Zandri (19) al difensore Mario Piga (22) dal Lumezzane, fino ai centrocampisti Georgi Tunjov (24) e Massimo Gatto (19), e agli attaccanti Antonio Palumbo (19) e Luca Sasanelli (20). In totale, la rosa sfiora le quaranta unità, e per almeno la metà dei rientranti si cercherà una nuova collocazione.

Precampionato a Silvi, debutto il 10 agosto

Come confermato da Renzetti su Corriere dello Sport, è attesa nelle prossime ore la definizione del ritiro estivo, che dovrebbe tenersi a Silvi da metà luglio. La prima uscita ufficiale sarà il 10 agosto in Coppa Italia, all’Adriatico, contro il Rimini. Sempre a luglio partirà la campagna abbonamenti.