Corriere dello Sport: “Como, West Ham e Benfica: ora c’è la fila per Piccoli. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Roberto Piccoli è finito nel mirino di West Ham e Benfica. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si tratta al momento solo di sondaggi, ma le due società stanno monitorando con attenzione l’attaccante del Cagliari, riscattato a giugno per 12 milioni e ora valutato tra i 25 e i 30 milioni. Alla sua prima stagione da titolare, Piccoli ha chiuso con 12 reti complessive, 10 in campionato e 2 in Coppa Italia. Sullo sfondo resta il Como, che dopo l’arrivo di Morata punta a un altro centravanti di peso.

Intanto, come scrive ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Cagliari ha in pugno Semih Kiliçsoy, 19 anni, giovane attaccante turco in uscita dal Besiktas. Il suo sì è già arrivato, spinto dall’arrivo di Abraham a Istanbul e dalla voglia di trovare continuità. Per il club sardo si tratta di un’operazione strutturata tra presente e futuro: 1 milione per il prestito e circa 13 milioni per il riscatto. Kiliçsoy è nel giro della Nazionale di Vincenzo Montella e ha dato piena disponibilità al trasferimento. Sul fronte uscite, è ufficiale il passaggio di Razvan Marin all’AEK Atene per 1 milione di euro.

Capitolo Sassuolo: sono ore decisive per chiudere l’arrivo di Alieu Fadera. Come riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Giovanni Carnevali ha confermato l’avanzamento della trattativa e sta lavorando anche su Yannik Engelhardt per il centrocampo. In parallelo si registra un interesse per Sebastian Walukiewicz del Torino. Nel frattempo, Michael Folorunsho ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare con il Cagliari: operazione in prestito oneroso da 500 mila euro con riscatto fissato a 8 milioni.

E sempre in ottica mercato, Marco Baroni può finalmente accogliere Cyril Ngonge: dopo una lunga trattativa, l’esterno oggi sosterrà le visite mediche. L’operazione prevede il trasferimento di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, mentre il Torino ha scelto Franco Israel come nuovo portiere: il classe 1999 dello Sporting arriverà per 4 milioni di euro e firmerà dopo le visite previste venerdì.

Affari in chiusura per Genoa, Parma, Pisa e Atalanta

Il Genoa ha trovato l’accordo con Lorenzo Colombo. L’attaccante, di proprietà del Milan, è stato contattato anche all’inizio della sessione di mercato ma ha apprezzato la fiducia costante del club e di mister Vieira. Operazione da 10 milioni complessivi tra prestito e riscatto. E non è tutto: Leo Østigard è vicino al ritorno in rossoblù.

Il Parma resta concentrato sull’obiettivo Giovanni Reyna. L’accordo col giocatore è totale, resta da colmare il gap economico con il Borussia Dortmund. Il Pisa, invece, insiste per M’Bala Nzola e sogna il grande colpo: Giovanni Simeone. L’argentino ha offerte anche dalla Liga, ma i toscani stanno forzando per chiudere.

Infine, l’Atalanta torna alla carica per Nikola Krstovic del Lecce.