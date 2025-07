Lega B, summit a Roma: sostenibilità economica e riforme al centro del dibattito

Riunione straordinaria a Roma per la Lega B, che ha tenuto un incontro istituzionale nella sede di Confindustria per affrontare i nodi strategici della categoria e delineare il percorso futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, al centro dell’ordine del giorno fissato dal presidente Paolo Bedin figurano la sostenibilità economico-finanziaria, le riforme di sistema, le dinamiche del calciomercato, lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione dei giovani.

Dopo i saluti istituzionali dello stesso Bedin e degli imprenditori Antonio Gozzi (Virtus Entella) e Maurizio Stirpe (Frosinone), rispettivamente consigliere ed ex vicepresidente di Confindustria, la riunione è entrata nel vivo con l’intervento del consigliere indipendente Andrea Sartori. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Sartori ha illustrato un’analisi dettagliata dei dati macroeconomici e delle dinamiche di mercato che interessano la Serie B, includendo un confronto diretto con le principali leghe di secondo livello europee.

Dalla relazione è emerso un quadro realistico ma preoccupante in termini di equilibrio tra costi e ricavi. Il documento discusso prevede diverse iniziative per ridurre il disequilibrio economico e stimolare una crescita sostenibile delle entrate. Nel corso delle tre ore di confronto, tutte le società hanno preso la parola, condividendo la necessità di rivedere i processi interni e, al tempo stesso, di avanzare proposte condivise alle istituzioni, a partire dalla FIGC.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, è emersa una visione comune sul contenimento dei costi salariali, sulla valorizzazione dei diritti TV, sull’incremento delle sponsorship e sulla riqualificazione delle infrastrutture. Inoltre, si è sottolineata l’urgenza di riattivare i flussi del calciomercato e di proteggere gli investimenti nei settori giovanili.

In chiusura, i club hanno manifestato la volontà di collaborare con le altre leghe e con la federazione, puntando su una sinergia concreta e produttiva, ma senza rinunciare alla tutela dei diritti acquisiti nel corso degli anni.