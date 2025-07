Corriere dello Sport: “Palermo, Osti non si ferma”

Il Palermo mette a segno un altro colpo a centrocampo: Antonio Palumbo, classe ’96, è ufficialmente un nuovo calciatore rosanero. Arrivato a titolo definitivo dal Modena, ha firmato un contratto triennale. In parallelo, come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo Francesco Di Mariano (29) si trasferisce proprio in Emilia, anch’egli a titolo definitivo.

Bisoli: “Palumbo può risolvere le partite da solo. Palermo la più forte del campionato“

Nel frattempo, un altro tassello fondamentale si avvicina: Mattia Bani è ormai a un passo dal vestire la maglia del Palermo. Il difensore classe ’93 ieri non si è allenato con il Genoa a Moena, segnale evidente che l’operazione è in chiusura. Il club rosanero, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport, verserà oltre due milioni di euro tra parte fissa e bonus nelle casse dei liguri, mentre per il calciatore è pronto un contratto triennale.

Bani, che ha alle spalle quattro stagioni con la maglia rossoblù (115 presenze e 4 gol tra Serie A e B), era considerato ancora centrale dal Genoa, che ha provato a trattenerlo. Tuttavia, ha prevalso la sua volontà di mettersi alla prova in un nuovo contesto, accettando la sfida siciliana nonostante il salto all’indietro di categoria. Il Palermo cercava un difensore di spessore ed esperienza, e con questo profilo ha centrato pienamente l’obiettivo.

Il piano in difesa e tra i pali

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non si fermerà all’arrivo di Bani. Il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per completare la retroguardia con l’inserimento di un Under 23, destinato al ruolo di vice Ceccaroni. Questa operazione prenderà corpo più avanti, in parallelo con altre valutazioni di organico.

Particolare attenzione verrà riservata alla fascia sinistra, dove è da monitorare la situazione di Lund. Il giocatore non è formalmente sul mercato, ma un suo eventuale desiderio di cambiare aria costringerebbe i rosanero a rivedere i piani. Trattandosi di un Under, un’eventuale sostituzione con un Over 23 avrebbe ripercussioni sugli equilibri tra slot Under e Over nei reparti.

Occhi puntati anche sul ruolo del portiere. Gomis parte in vantaggio per il posto da titolare e, se darà sufficienti garanzie, Desplanches potrebbe essere ceduto in prestito. In questo caso, si cerca un secondo esperto: concreta l’opzione rappresentata da Luca Lezzerini, 30 anni, ex Brescia, attualmente svincolato.

Le parole di Le Douaron e la prossima amichevole

In attesa di sviluppi sul mercato, il Palermo si prepara alla terza amichevole stagionale. Dopo le prime due uscite, tra i più ispirati figura Le Douaron, che ha dichiarato al sito ufficiale del club: «Affronto il nuovo campionato con grande determinazione, farò di tutto per aiutare a centrare l’obiettivo».

Appuntamento oggi alle ore 18 a Chatillon, dove i rosanero affronteranno la Nuova Sondrio Calcio, formazione di Serie D.