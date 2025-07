Giornale di Sicilia: “Palermo, per Bani ci vorrà qualche giorno. Le ultime di mercato dal ritiro”

Il Palermo accelera sul mercato con una doppia operazione in entrata e altrettante uscite che si apprestano a essere ufficializzate. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Antonio Palumbo: il centrocampista classe ’96 ha raggiunto in serata il ritiro di Chatillon-Saint Vincent, dove oggi assisterà da spettatore alla terza amichevole stagionale contro la Nuova Sondrio Calcio. Pur non essendo ancora pronto per scendere in campo, inizierà a respirare l’aria della nuova realtà rosanero.

Per Mattia Bani, invece, serviranno ancora alcuni giorni, ma l’affare con il Genoa è definito. Come scrive ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore non si è allenato ieri con i rossoblù ed è pronto a lasciare il ritiro, sostenere le visite mediche e firmare un triennale con il club di viale del Fante. Il suo arrivo garantirà al Palermo esperienza e solidità nella linea difensiva.

Ufficiale Di Mariano al Modena, Insigne a un passo dall’Avellino

In uscita, è ufficiale il trasferimento di Francesco Di Mariano al Modena, nell’ambito dell’operazione che ha portato Palumbo in Sicilia. L’attaccante palermitano ha firmato un contratto biennale con il club emiliano. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche Roberto Insigne ha svolto ieri le visite mediche con l’Avellino: per lui è pronto un contratto di due anni con opzione per un terzo, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi.

Gli altri movimenti: Desplanches resta, in attesa del nuovo portiere

Restano ancora da sistemare alcuni esuberi. Buttaro, Verre e Saric sono in uscita, ma non sono ancora stati trovati accordi concreti per la loro cessione. Intanto Desplanches, nonostante le voci di un possibile prestito, è regolarmente in ritiro e ha giocato entrambe le amichevoli sotto la guida di Inzaghi. Come confermato da Arena sul Giornale di Sicilia, il giovane portiere non si muoverà finché non sarà ufficializzato il nuovo estremo difensore, operazione ancora in via di definizione.