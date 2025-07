Corriere dello Sport: “Colombo al Genoa. Santiago e Nunez, due colpi Hellas. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Tutto confermato: Lorenzo Colombo vestirà la maglia del Genoa. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante classe 2002, di proprietà del Milan, è stato fortemente voluto da Patrick Vieira e sosterrà le visite mediche all’inizio della prossima settimana. L’operazione si aggira sui 10 milioni di euro complessivi tra prestito e diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

In casa rossoblù, intanto, per la difesa resta vivo il nome di Jay Idzes, mentre non si escludono nuovi sviluppi su Leo Østigard, per quello che sarebbe un ritorno. La priorità, come sottolineato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, resta comunque completare il reparto arretrato con un profilo di esperienza.

Verona scatenato

Doppio colpo per gli scaligeri, che hanno ufficializzato Yellu Santiago, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Getafe: il centrocampista ha firmato fino al 2028. Per la difesa, preso Unai Nunez dal Celta Vigo con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato attorno ai 5 milioni. In entrata anche Michael Folorunsho, che si è trasferito al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 8 milioni.

Ma il Verona non si ferma: ci sono stati contatti per Luca Mazzitelli del Como, mentre sul mercato attaccanti si muovono West Ham e Benfica su Roberto Piccoli, anche lui in forza al club sardo. Ivan Azón, del Como, ha richieste in patria, e resta in attesa anche Patrick Cutrone, che potrebbe lasciare. Alieu Fadera è invece vicino al Sassuolo.

Cremonese e Torino attivissime

Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Sassuolo ha intanto chiuso per il difensore polacco Sebastian Walukiewicz, in arrivo dal Torino. I granata, a loro volta, oggi accoglieranno Franco Israel: il portiere uruguaiano sosterrà le visite mediche dopo l’accordo con lo Sporting per circa 4 milioni di euro. Sarà lui a sostituire Vanja Milinkovic-Savic.

Il Torino, dopo aver chiuso per Cyril Ngonge, punta ora anche su Gaetano Oristanio del Venezia, jolly offensivo molto apprezzato da Marco Baroni.

Attivissima anche la Cremonese: i grigiorossi stanno cercando un portiere e il primo nome resta Emil Audero del Como. In più, ci sono stati contatti per Andrea Colpani del Monza e avanzano i dialoghi per Youssef Maleh del Lecce.

Capitolo estero e svincolati

Sul fronte internazionale, Luka Jovic, libero da giugno, ha ricevuto un’offerta dagli arabi dello Sharjah FC, dopo che il Cruz Azul aveva già provato ad attirarlo con 5 milioni di euro a stagione. Intanto, il Wolverhampton ha ufficializzato l’arrivo di Jhon Arias dal Fluminense, mentre David Hancko ha firmato con l’Atletico Madrid.

In casa Atalanta, infine, resta aperta la caccia a un nuovo attaccante: tra i nomi sul taccuino c’è Nikola Krstovic, ma al momento non si registrano accelerazioni. Il Lecce lo valuta non meno di 25 milioni di euro.