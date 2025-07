Giornale di Sicilia: “Palumbo si allena per la prima volta in rosanero. Gardini e Galassi caricano il gruppo”

Primo giorno di lavoro in rosanero per Antonio Palumbo. Il centrocampista arrivato dal Modena ha svolto ieri mattina la sua prima seduta con i nuovi compagni al centro sportivo Brunod, sotto gli occhi attenti della dirigenza del Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, alla seduta hanno assistito l’amministratore delegato Giovanni Gardini e il consigliere d’amministrazione Alberto Galassi, giunti a Chatillon già nella serata di mercoledì.

L’occasione è servita anche per fare il punto sul mercato con l’allenatore Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti. Dopo un confronto tecnico sulle mosse già definite e quelle ancora da compiere, Gardini e Galassi si sono trattenuti a bordo campo per un colloquio con la squadra.

Motivazione e obiettivi

In particolare, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è stato Galassi a rivolgere alcune parole di motivazione al gruppo, invitando tutti a tenere alta la concentrazione e a proseguire con determinazione lungo il percorso tracciato dal nuovo corso tecnico.

La presenza dei vertici societari nel ritiro estivo è ormai una prassi consolidata negli ultimi anni, ma mai come in questa stagione la visita assume un significato simbolico: dare una svolta ai risultati e puntare con forza alla promozione è l’obiettivo dichiarato del club rosanero.

Palumbo intanto inizia a prendere confidenza con l’ambiente, pronto a diventare una pedina importante per il centrocampo di Inzaghi. La stagione del Palermo è appena cominciata, ma il messaggio della società è chiaro: serve subito il salto di qualità.