Corriere dello Sport: “Palermo, poker al Sondrio. Occhi su Veroli”

In attesa della fumata bianca per Mattia Bani dal Genoa, il Palermo prosegue il lavoro in ritiro e si regala un netto 4-0 in amichevole contro il Sondrio, formazione di Serie D allenata da Marco Amelia, ex portiere rosanero. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’incontro è stato anche l’occasione per assistere al primo allenamento di Antonio Palumbo, nuovo acquisto rosanero, che indosserà la maglia numero 5.

Il centrocampista ex Modena non ha preso parte al test, ma ha iniziato ad ambientarsi nel gruppo guidato da Pippo Inzaghi. A rafforzare il clima di fiducia, le visite in ritiro del consigliere d’amministrazione Alberto Galassi e dell’amministratore delegato Giovanni Gardini, affiancati dal direttore sportivo Carlo Osti. «La loro presenza – scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – ha avuto un valore altamente simbolico e motivazionale, a conferma del sostegno costante della proprietà».

Il match

Inzaghi ha scelto il 3-5-2 come modulo di partenza. In mezzo al campo Ranocchia regista, con Gomes e Vasic ai lati, Gyasi e Augello sugli esterni. Davanti la coppia Brunori-Pohjanpalo, mentre in difesa si è vista la novità Pierozzi come braccetto di destra. Ed è stato proprio Pierozzi a sbloccare il risultato dopo appena tre minuti con un colpo di testa su corner battuto da Ranocchia.

Il Palermo ha dominato il primo tempo: al 34’ il raddoppio con Brunori su assist di Gyasi, poi il tris con Ceccaroni servito ancora da Brunori. Nella ripresa ampie rotazioni: al 15’ Inzaghi cambia nove uomini e al 33’ arriva il 4-0 con Corona, che firma un gran gol con finta e sinistro preciso sul secondo palo.

«Sono contento – ha detto Inzaghi – le gambe sono pesanti ma bene il gioco e ciò che sta attorno. Palumbo? Trattativa più lunga del previsto. Avrà bisogno di tempo» ha riportato ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport.

Mercato

Intanto, sul fronte mercato, il club attende l’ufficialità per l’arrivo di Bani, ma non si fermerà lì. Il ds Osti è alla ricerca anche di un difensore under 23 da affiancare a Ceccaroni. Un nome su tutti: Riccardo Veroli, classe 2002 di proprietà del Cagliari.

Il Palermo accelera, il lavoro continua. E il gruppo, sotto lo sguardo attento della società, mostra segnali concreti di crescita.