Massolo: «Vicenza in C non c’entra nulla. Baldini? Un padre calcistico»

Samuele Massolo, portiere del Vicenza, ha rilasciato un’intervista ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, parlando degli obiettivi stagionali del club biancorosso e del suo legame speciale con Silvio Baldini, ora alla guida dell’Under 21.

«A Vicenza sto bene. Nei due anni abbiamo sempre lottato per il vertice, poi per una serie sfortunata di eventi non siamo riusciti a fare il salto di categoria. Ma ci riproveremo quest’anno pur conoscendo le difficoltà della Serie C» ha dichiarato Massolo ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Nel suo passato, un legame indelebile con Baldini, l’allenatore che lo ha guidato a Palermo durante la promozione in Serie B: «Con lui ho vissuto la stagione migliore della mia carriera. È una persona di altri tempi, un uomo vero. Per me è come un padre calcistico».

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Massolo ha espresso la sua opinione sul nuovo ruolo del tecnico alla guida degli Azzurrini: «Se crede fortemente in una cosa la fa. Non fa mai le cose per caso. Allenare un club è diverso. In Nazionale saprà gestire al meglio il materiale a sua disposizione».

Il rapporto con Baldini resta vivo: «L’ho sentito un paio di settimane fa. Ci siamo anche visti. E ha ancora il fuoco dentro. Ha l’obiettivo di vincere e sono sicuro che ci riuscirà».

Chiusura dedicata al Vicenza e alle ambizioni della squadra: «L’obiettivo lo sappiamo tutti: fare il massimo, provare a vincere la categoria. Non è facile. Ma abbiamo una società forte e le premesse ci sono tutte. Starà a noi dimostrare sul campo. Vicenza in C non c’entra nulla».